Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u Sarajevu je održan međunarodni turnir Bosna Open koji je okupio više od 1200 natjecatelja iz 9 država i 110 klubova a članica Karate kluba Osijek, Tonka Štefić, ostvarila je odličan rezultat osvojivši 3. mjesto u kategoriji kate, djevojčice 13 godina.

Natjecanje je otvorila pobjedom protiv predstavnice Švicarske, dok je u drugom kolu poražena od vrlo kvalitetne natjecateljice iz Bosne i Hercegovine, koja je na kraju i osvojila prvo mjesto u kategoriji. Taj rezultat je Tonki omogućio nastup u repasažu, gdje je najprije je svladala predstavnicu iz Crne Gore, a zatim i predstavnicu Bosne i Hercegovine, čime je zasluženo osvojila treće mjesto.

Članice kluba Franka Mundweil i Tia Puljek također su zabilježile kvalitetne nastupe. Tia Puljek je ostvarila pobjedu u prvom kolu, dok je u drugom kolu zaustavljena od protivnice koja ju je povukla u repasaž. U borbi za broncu Tia je izgubila rezultatom 3:2 i ipak ostala bez borbe za odličje. Franka Mundweil upisala je dvije pobjede u prva dva kola, no zaustavljena je u trećem kolu. Nažalost, njezina protivnica kasnije je zbog pogreške poražena u borbi za ulazak u finale, čime nije omogućila natjecateljici nastavak borbe za medalju.

Osim sportskih rezultata turnir je donio i vrijedno međunarodno iskustvo.


Foto: KK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:142

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa