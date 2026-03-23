Plaće u 2026. porasle – ali evo gdje su i dalje najniže
23.03.2026. 12:20
Prosječna neto plaća za siječanj 2026. iznosila je 1 511 € (+1,1% nominalno, +0,8% realno u odnosu na prosinac), dok je bruto plaća iznosila 2 114 € (+1,3% nominalno, +1,0% realno).
Najviše plaće zabilježene su u zračnom prijevozu (neto 2 352 €, bruto 3 432 €), a najniže u proizvodnji odjeće (neto 986 €, bruto 1 311 €).
Na godišnjoj razini neto plaće porasle su 8,5% nominalno (4,9% realno), a bruto 9,8% (6,2% realno).
U siječnju je prosječno bilo 174 plaćena sata (-3,9% u odnosu na prosinac). Najviše u vodnom prijevozu (187), najmanje u socijalnoj skrbi bez smještaja (163).
Satnica je iznosila 8,46 € neto i 11,84 € bruto, uz rast i na mjesečnoj i godišnjoj razini.
Medijalna neto plaća bila je 1 304 €, a bruto 1 789 €, također uz rast u odnosu na prosinac i prošlu godinu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031
