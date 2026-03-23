Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti, u razdoblju od 13. do 19. travnja 2026. godine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području Republike Hrvatske, a tako i Osječko-baranjske županije, policijski službenici provesti će pojačani nadzor brzine kretanja vozila, a 15. travnja od ponoći do ponoći provest će se pojačani 24-satni nadzor brzine kretanja vozila.

U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije predlaganjem lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina kretanja vozila na područjima svojih policijskih postaja.

Policija poziva građane da u razdoblju od danas do 1. travnja svoje prijedloge lokacija nadzora brzine tijekom provođenja akcije dostave na sljedeće adrese e-pošte:

- za područje PPRP Osijek - [email protected]
- za područje PP Beli Manastir - [email protected]
- za područje PP Đakovo - [email protected]
- za područje PP Našica - [email protected]
- za područje PP Belišća - [email protected]
- za područje PP D.Miholjac - [email protected]

Napominjemo da će se predložene lokacije za nadzor brzine analizirati i sukladno procjenama i usklađenosti s propisima izabrati one na kojima je moguće provesti nadzor brzine kretanja, kažu iz policije.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




