Stiže velika akcija nadzora brzine – evo što trebate znati
23.03.2026. 11:11
Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti, u razdoblju od 13. do 19. travnja 2026. godine sukladno smjernicama ROADPOL-a na području Republike Hrvatske, a tako i Osječko-baranjske županije, policijski službenici provesti će pojačani nadzor brzine kretanja vozila, a 15. travnja od ponoći do ponoći provest će se pojačani 24-satni nadzor brzine kretanja vozila.
U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije predlaganjem lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina kretanja vozila na područjima svojih policijskih postaja.
Policija poziva građane da u razdoblju od danas do 1. travnja svoje prijedloge lokacija nadzora brzine tijekom provođenja akcije dostave na sljedeće adrese e-pošte:
- za područje PPRP Osijek - [email protected]
- za područje PP Beli Manastir - [email protected]
- za područje PP Đakovo - [email protected]
- za područje PP Našica - [email protected]
- za područje PP Belišća - [email protected]
- za područje PP D.Miholjac - [email protected]
Napominjemo da će se predložene lokacije za nadzor brzine analizirati i sukladno procjenama i usklađenosti s propisima izabrati one na kojima je moguće provesti nadzor brzine kretanja, kažu iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031