Vlada RH priprema nove mjere za niže cijene energije i stabilnu opskrbu
23.03.2026. 10:01
Premijer Andrej Plenković najavio je novi paket mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, potaknutog globalnim tržišnim kretanjima zbog sukoba na Bliskom istoku.
Cilj mjera je zadržati niže cijene struje, plina i goriva te osigurati stabilnu opskrbu za građane i gospodarstvo. Vlada će nastaviti s intervencijama, koje opisuje kao odgovor na najveću energetsku krizu u novijoj povijesti.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je smanjenje dijela trošarina kako bi se ublažio rast cijena goriva te produženje postojećih mjera za struju i plin uz zadržavanje sadašnjih cijena za građane.
Razmatraju se i dodatne regulacije, poput ograničavanja premija energetskih tvrtki i mjere protiv “benzinskog turizma”, uz očuvanje sigurnosti opskrbe. Opskrba energentima zasad nije ugrožena.
Paket uključuje i potpore sektorima poput poljoprivrede, prometa i industrije, pomoć energetskim i socijalnim službama te poticanje obnovljivih izvora energije i modernizacije grijanja.
Više informacija bit će poznato nakon sjednice Vlade RH.
