Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj i obrazovanje

Smotru projekata

Projekt građanin.

Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH

12 timova

Foto: MB

u povezanosti s međupredmetnim temama sustavno potiče znanja, vještine i kompetencije vezane za demokraciju, ljudska prava i vladavinu zakona. Profesorice, županijske voditeljice, organiziraju mnogobrojna predavanja i radionice na kojima se potiče razvoj aktivnih, odgovornih i informiranih građana.20. ožujka 2026. voditeljice su organiziraleiz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama -Smotra je održana u, Osijek, a okupila je čakiz osnovnih i srednjih škola OBŽ-a koji se prikazali svoj rad na uočavanju, analiziranju i rješavanju problema u zajednici.Učenici Osnovne škole Višnjevac i njihova mentorica, mag. prim. educ., predstavili su tri rada: Naše „žvake“ pobjeđuju (učenici), i stranci moraju zaraditi za život (učenice), Školski inkubator mirotvorstva (učenici).Četvrti projektni tim iz OŠ Višnjevac predstavio je projekt Eko lajk za ljubimce i okoliš (učenici), a mentorica je bila, prof.Osnovna škola Hinka Juhna iz Podgorača prezentirala je dva projekta: Hinko Juhn – začetnik moderne umjetničke keramike u Hrvatskoj (učenici) te Kutak za zajednički trenutak (učenice). Mentorica timova iz OŠ Podgorač bila je prof.Učenice iz Osnovne škole Franjo Krežma Osijek predstavile su projekt Franjo Krežma – osječki virtuoz (učenice). Voditeljice projektnog tima iz OŠ Franje Krežme bile sumentorica te, sumentorica.Projekt Sigurni u prometu predstavili su učenici razredne nastave OŠ Darda (učenici), a mentorica je bila, prof. Projekt Aktivna škola prezentirali su učenici viših razreda OŠ Darda (učenice), a mentorica je bila, prof.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH iz Osijeka predstavio je projekte József Angster, baranjski graditelj orgulja (učenice) te projekt Srednjoškolski forum (učenice). Mentorica timova iz PKCM-a bila je prof., a koorepetirorica na projektu József Angster, baranjski graditelj orgulja bila je prof.Ugostiteljsko-turistička škola Osijek predstavila je rad Hugo Conrad von Hӧtzendorf – zaboravljeni osječki slikar (učenice), mentorica je bila, prof.Prosudbeno povjerenstvo Smotre u sastavu, prof., prof. i, prof., poslušalo je sve projektne timove te ih vrednovalo prema kriterijima predviđenim za modul Projekt građanin (Uočavanje problema, Alternativne politike, Najbolja rješenja, Plan akcije, izrada portfelja i dokumentacijske mape, timsko predstavljanje projekta u zadanom vremenu). Najbolji timovi nastupit će na državnoj Smotri projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja – Projekt građanin koja će se održati 16. svibnja 2026. u Zagrebu.Ovogodišnji projekti bavili su se očuvanjem kulturno-povijesne baštine (), medijacijom, ekologijom, tolerancijom i suživotom, aktivnom školom, sigurnim prometom te uređenjem školskog prostora.U kulturno-umjetničkom programu Smotre nastupile su učenice iz OŠ Kneževi Vinogradi () koje su izvele dramu Nitko ne pita. Mentorica mladih glumica bila je prof., a dramu Nitko ne pita napisala je učenicaŽupanijske voditeljicezahvaljuju učenicima i mentorima iz osnovnih i srednjih škola Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na marljivom i uspješnom radu te odgovornom građanstvu.