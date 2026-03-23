Smotra projekata Građanskog odgoja i obrazovanja u Osijeku okupila 12 školskih timova
23.03.2026. 10:05
Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj i obrazovanje u povezanosti s međupredmetnim temama sustavno potiče znanja, vještine i kompetencije vezane za demokraciju, ljudska prava i vladavinu zakona. Profesorice Monika Gusić i Mirela Berlančić, županijske voditeljice, organiziraju mnogobrojna predavanja i radionice na kojima se potiče razvoj aktivnih, odgovornih i informiranih građana.
20. ožujka 2026. voditeljice su organizirale Smotru projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama - Projekt građanin. Smotra je održana u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH, Osijek, a okupila je čak 12 timova iz osnovnih i srednjih škola OBŽ-a koji se prikazali svoj rad na uočavanju, analiziranju i rješavanju problema u zajednici.
Učenici Osnovne škole Višnjevac i njihova mentorica Silvija Vukašinović, mag. prim. educ., predstavili su tri rada: Naše „žvake“ pobjeđuju (učenici Lana Drapela, Dora Kučinac, Ema Pletikosić i Domagoj Medvedović), i stranci moraju zaraditi za život (učenice Marta Benčić, Izabela Balić, Dora Pintarić i Iva Prgić), Školski inkubator mirotvorstva (učenici Mislav Majsterić, Lara Kapraljević, Jakov Ćosić i Petra Peko-Lončar).
Četvrti projektni tim iz OŠ Višnjevac predstavio je projekt Eko lajk za ljubimce i okoliš (učenici Lea Duspara, Helena Putar, Natali Kurtak i Darin Benčić), a mentorica je bila Kristina Ćosić, prof.
Osnovna škola Hinka Juhna iz Podgorača prezentirala je dva projekta: Hinko Juhn – začetnik moderne umjetničke keramike u Hrvatskoj (učenici Emanuel Keglević, Nikolina Greganić, Maksim Milanko i Ema Bačić) te Kutak za zajednički trenutak (učenice Lana Fӧldi, Dunja Todorić, Tena Nađ, Ena Franjković). Mentorica timova iz OŠ Podgorač bila je prof. Kristina Marinković.
Učenice iz Osnovne škole Franjo Krežma Osijek predstavile su projekt Franjo Krežma – osječki virtuoz (učenice Rita Slivka, Hana Stanišić, Bruna Butković i Ema Bičvić). Voditeljice projektnog tima iz OŠ Franje Krežme bile su Margareta Zdelar, mentorica te Ana Šakić, sumentorica.
Projekt Sigurni u prometu predstavili su učenici razredne nastave OŠ Darda (učenici Karla Strmečki, Ivan Marinić, Jan Mršić i Tia Blažević), a mentorica je bila Nataša Mesić Muharemi, prof. Projekt Aktivna škola prezentirali su učenici viših razreda OŠ Darda (učenice Emilija Horvat, Lucija Golik, Jelena Radanović i Filipa Posavec), a mentorica je bila Andreja Dorić, prof.
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH iz Osijeka predstavio je projekte József Angster, baranjski graditelj orgulja (učenice Margita Bajči, Ksenia Matić, Lili Fica i Tena Barač) te projekt Srednjoškolski forum (učenice Petra Podravac, Emilia Kovacsics, Veronika Pec i Doris Bistrica). Mentorica timova iz PKCM-a bila je prof. Mirela Berlančić, a koorepetirorica na projektu József Angster, baranjski graditelj orgulja bila je prof. Tünde Angster Barač.
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek predstavila je rad Hugo Conrad von Hӧtzendorf – zaboravljeni osječki slikar (učenice Lucija Baković, Viktorija Delić, Božica Dora Nekić i Nadja Panjkov), mentorica je bila Monika Gusić, prof.
Prosudbeno povjerenstvo Smotre u sastavu Nada Tolić, prof. Monika Gusić, prof. i Mirela Berlančić, prof., poslušalo je sve projektne timove te ih vrednovalo prema kriterijima predviđenim za modul Projekt građanin (Uočavanje problema, Alternativne politike, Najbolja rješenja, Plan akcije, izrada portfelja i dokumentacijske mape, timsko predstavljanje projekta u zadanom vremenu). Najbolji timovi nastupit će na državnoj Smotri projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja – Projekt građanin koja će se održati 16. svibnja 2026. u Zagrebu.
Ovogodišnji projekti bavili su se očuvanjem kulturno-povijesne baštine (Franjo Krežma, Hugo Conrad von Hötzendorf, József Angster, Hinko Juhn), medijacijom, ekologijom, tolerancijom i suživotom, aktivnom školom, sigurnim prometom te uređenjem školskog prostora.
U kulturno-umjetničkom programu Smotre nastupile su učenice iz OŠ Kneževi Vinogradi (Sara Vučenović, Jovana Aćimović, Patricija Ilić, Ava Tatjana Vranić i Petra Buntić) koje su izvele dramu Nitko ne pita. Mentorica mladih glumica bila je prof. Slavojka Petrović, a dramu Nitko ne pita napisala je učenica Sara Vučenović.
Županijske voditeljice Monika Gusić i Mirela Berlančić zahvaljuju učenicima i mentorima iz osnovnih i srednjih škola Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na marljivom i uspješnom radu te odgovornom građanstvu.
Foto: MB
