Zadnji vikend u ožujku donosi ljetno računanje vremena
23.03.2026. 9:30
Posljednji vikend trećeg mjeseca donosi nam i promjenu računanja vremena.
Tako ćemo u noći sa subote, 28. na nedjelju, 29. ožujka 2026. godine, satove u 2 sata ujutro pomaknuti na 3 sata. To znači da ćemo te noći spavati jedan sat manje, ali ćemo od nedjelje uživati u dužem dnevnom svjetlu u poslijepodnevnim i večernjim satima.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
