Kraj ožujka uz oblačno, hladno i vjetrovito vrijeme
23.03.2026. 8:06
Kraj ožujka donosi promjenu vremena, kišu, pad temperature, a u nekim dijelovima Hrvatske i snijeg.
Ponedjeljak donosi promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura do 15°C. U utorak će biti pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 17°C.
Slično vrijeme očekuje nas i u srijedu. Pretežno vedro uz dnevnu temperaturu do 17°C.
Četvrtak donosi promjenu
U četvrtak će tijekom prijepodneva biti pretežno sunčano, a prema kraju dana slijedi naoblaka, kiša i pad temperature. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 9°C.
Pretežno oblačno, hladno i vjetrovito bit će u petak. Uz jutarnju temperaturu do 4°C, a dnevnu do 5°C, puhat će umjeren do jak zapadni vjetar.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
