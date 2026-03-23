Servisne informacije [23. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
23.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Crkvena ulica 28-54/a, 21-61, Cvjetkova ulica 36/a-50/b, 29-45, Krstova ulica 20-36, 27-53/b, Ulica sv. Petka 41/a-61, Zmaj Jove Jovanovića 2-22, 9-23
od 9:00 do 11:00 sati - Ulica Stjepana Radića 26/a-32 par
od 12:00 do 13:00 sati - Biljska cesta 15/b, 17/c, 17/d
Višnjevac
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica Stanka Vraza 4-30, 1-19
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- FFOS: Okrugli stol "Mohačka bitka kao prekretnica u mađarskoj i hrvatskoj povijesti"
