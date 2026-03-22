Novi udar na vozače: Cijene goriva lete u nebo, evo koliko ćete plaćati od idućeg tjedna
22.03.2026. 11:55
Situacija na svjetskom tržištu nafte sve je ozbiljnija, a cijene su ponovno oko 110 dolara po barelu. To će se odraziti i na Hrvatsku, pa se već idućeg utorka očekuje novo poskupljenje goriva.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV, eurosuper 95 mogao bi poskupjeti za 21 cent (na 1,71 € po litri), eurodizel za 29 centi (na 1,84 €), dok bi plavi dizel mogao doseći 1,90 € po litri. Prosječni spremnik od 50 litara dizela tako bi bio skuplji za oko 14,5 €.
Vlada najavljuje mjere za ublažavanje rasta cijena, no pitanje je koliko će biti učinkovite. U međuvremenu, na tržištu se već javljaju problemi – povremeno nedostaje goriva, a mali distributeri upozoravaju na neodrživo poslovanje jer gorivo nabavljaju skuplje nego što ga smiju prodavati.
Neki razmatraju privremeno zatvaranje ili čak trajni prestanak rada. Slične poteškoće imaju i ribari, kojima je plavi dizel često ograničen na količine dovoljne tek za jedan izlazak na more.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
