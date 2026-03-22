U Gospodarskom centru OBŽ otvoren je treći Sajam ljepote i zdravlja koji okuplja izlagače, poduzetnike i sve zainteresirane za područje ljepote, zdravlja i zdravog načina života. Tijekom dva dana, posjetitelji mogu na jednom mjestu upoznati najnovije proizvode, usluge i trendove iz svijeta kozmetike, prirodnih preparata, farmacije, frizerskih i kozmetičkih usluga, wellnessa, masaže te drugih povezanih područja. Otvorenju je nazočila i županica Nataša Tramišak.

- Gospodarski centar Osječko-baranjske županije po treći put organizira specijalizirani „Sajam ljepote i zdravlja“. S obzirom na velik broj obrtnika i poduzetnika upravo u ovom sektoru, jasno je da je pokretanje ovakvog sajma na našem području itekako opravdano. Naime, imamo velik broj frizerskih i kozmetičkih salona, ali i različitih poliklinika, jer znamo da ljepota dolazi i iznutra te da je briga o zdravlju iznimno važna. Upravo zato ovaj sajam na jednom mjestu predstavlja proizvode i usluge, kao i male poduzetnike koji djeluju u ovom sektoru. Poduzetništvo u Osječko-baranjskoj županiji vrlo je aktivno i u stalnom razvoju. Ljudi se bave različitim djelatnostima i zaista imamo mnogo toga za pokazati. Veseli nas i sve veći interes, kako domaćih tako i stranih brendova, ali i rastući broj naših poduzetnika i poduzetnica koji ovdje pronalaze prilike za predstavljanje i poslovne susrete. Posebno je važno ulagati u usavršavanje, obrazovanje i edukacije, a posjetitelji i izlagači upravo tijekom ova dva dana sajma mogu pronaći niz korisnih i zanimljivih sadržaja. Osječko-baranjska županija kontinuirano podržava poduzetnike početnike, pa im tako i na ovom sajmu osigurava besplatan nastup kako bi se lakše predstavili i ponudili svoje proizvode i usluge. I ubuduće ćemo snažno podupirati razvoj gospodarstva te raditi na stvaranju još poticajnije poduzetničke klime u našoj županiji – naglasila je županica.

Direktorica GC OBŽ Ivana Rešetar istaknula je kako se na Sajmu predstavlja više od 60 izlagača. - Ono što je specifično za ovaj sajam je da, osim što posjetitelji mogu isprobati i proizvode i usluge, je to što nudimo i više od 20 predavanja koja će odraditi vrhunski stručnjaci i liječnici. Također, možete posjetiti i masterclassove vezane uz kozmetiku i frizerstvo, a posjetiteljima su ponuđene i radionice mobilnosti i plesa. Naravno, očekuje nas i modna revija koja je srce ovoga sajma, kao i kutak "Pitaj stručnjaka" u kojem sve naše vrhunske liječnike možete pitati bilo što, što vas zanima iz područja zdravlja.

Predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije Stjepan Birović iskazao je veliku podršku Sajmu naglasivši njegovu važnost za sve obrtnike s područja županije koji u njemu sudjeluju, a koji se bave djelatnostima koje prate ljepotu i zdravlje. – Naravno da ih podržavamo i kroz srednje škole koje imaju svoje učenike ovdje, ali i u cjelokupnoj organizaciji – zaključio je Birović.

Sajam je otvoren danas do 19.00 sati.










Foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




