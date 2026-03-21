Osijek obilježio 30. Dan narcisa uz snažne poruke o prevenciji raka dojke
21.03.2026. 14:54
Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku obilježen je 30. Dan narcisa, javnozdravstvena i humanitarna akcija posvećena podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Građanima su dijeljeni narcisi kao simbol nade i novog početka, uz snažne poruke o važnosti redovitih pregleda i brige o zdravlju.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako ova akcija svake godine podsjeća na ključnu ulogu prevencije.
– Dan narcisa nas podsjeća koliko su prevencija i briga o zdravlju bitni. Narcisi su simbol nade i poziv na preventivne preglede – rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako Grad Osijek kontinuirano podupire ovakve inicijative te udruge i ustanove u sustavu javnog zdravstva.
Govoreći o ulaganjima u zdravstvo, istaknuo je da Grad ove godine izdvaja rekordnih 2,2 milijuna eura, što je 85 posto više nego 2021. godine. Posebno je izdvojio mjeru besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika od kuće do Kliničkog bolničkog centra Osijek.
– Do sada smo imali više od 4.300 vožnji, a ovu mjeru širimo i na osobe koje boluju od hematoloških zloćudnih bolesti. Time želimo pokazati da u teškim trenucima nisu sami i da je uz njih Grad Osijek – poručio je gradonačelnik.
Podsjetio je i na otvoreni objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP), vrijedan više od 20 milijuna eura, kao i na strateški projekt izgradnje novog KBC-a Osijek, procijenjen na više od 800 milijuna eura.
Predsjednica Kluba žena liječenih na dojci Mammae, Katica Andraši, naglasila je kako se Dan narcisa tradicionalno koristi za slanje poruke o važnosti odaziva na preventivne preglede.
– Odaziv na mamografije u našoj županiji doseže oko 75 posto, što je vrlo važno. Cilj nam je da žene prepoznaju promjene na vrijeme jer tada postoji velika mogućnost uspješnog liječenja – rekla je Andraši.
Istaknula je i važnost podrške koju žene dobivaju kroz rad udruge, ali i suradnje s Gradom Osijekom.
– Gradonačelnik nam je u puno tih koraka pomogao. Danas smo sretni jer smo dobili 2400 narcisa koji su simbolično prisutni među građanima. Ta podrška nam je važna jer bez nje naš rad ne bi bio isti – rekla je Andraši, dodajući kako je za oboljele posebno važno imati mjesto gdje mogu dobiti informacije i psihološku podršku.
Podatke o učestalosti bolesti iznio je Alen Imširović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Naglasio je kako je rak dojke najčešći oblik raka kod žena.
– U 2023. godini u Hrvatskoj su zabilježena 3.293 nova slučaja, a u Osječko-baranjskoj županiji 202. Iako broj oboljelih raste, smrtnost se smanjuje zahvaljujući preventivnim programima – rekao je Imširović.
Dodao je kako se trenutno provodi deveti ciklus Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te apelirao na žene u dobi od 49 do 70 godina da se odazovu na mamografske preglede.
