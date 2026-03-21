Trgu Ante Starčevića

Nau Osijeku obilježen je, javnozdravstvena i humanitarna akcija posvećena podizanju svijesti o važnosti. Građanima su dijeljeni narcisi kao simbol nade i novog početka, uz snažne poruke o važnosti redovitih pregleda i brige o zdravlju.Gradonačelnik Osijekaistaknuo je kako ova akcija svake godine podsjeća na ključnu ulogu prevencije.– rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako Grad Osijek kontinuiranoovakve inicijative te udruge i ustanove u sustavu javnog zdravstva.Govoreći o ulaganjima u zdravstvo, istaknuo je da Grad ove godine izdvaja rekordnih, što jenego 2021. godine. Posebno je izdvojio mjeruonkoloških bolesnika od kuće do Kliničkog bolničkog centra Osijek.– poručio je gradonačelnik.Podsjetio je i na otvoreni objedinjeni(OHBP), vrijedan više od, kao i na strateški projekt izgradnje novog KBC-a Osijek, procijenjen na više odPredsjednica Kluba žena liječenih na dojci Mammae,, naglasila je kako se Dan narcisa tradicionalno koristi za slanje poruke o važnosti odaziva na preventivne preglede.– rekla je Andraši.Istaknula je ikoju žene dobivaju kroz rad udruge, ali i suradnje s Gradom Osijekom.– rekla je Andraši, dodajući kako je za oboljele posebno važno imati mjesto gdje mogu dobiti informacije i psihološku podršku.Podatke o učestalosti bolesti iznio jeiz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Naglasio je kako je rak dojkeoblik raka kod žena.– rekao je Imširović.Dodao je kako se trenutno provodiNacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke te apelirao na žene u dobi od 49 do 70 godina da se odazovu na mamografske preglede.