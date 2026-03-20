su u petak započeli radovi nauz Dravu na dionici, čime se nastavlja projekt povezivanja grada uz rijeku prema zapadnim dijelovima,. Riječ je o dionici dugoj, vrijednoj, koju zajednički financirajuGradonačelnikistaknuo je kako je riječ o nastavku višegodišnjeg projekta uređenja osječke promenade, nakon što je 2024. godine dovršen spoj Gornjeg i Donjeg grada.– rekao je gradonačelnik Radić, dodajući kako je riječ o projektu koji će dodatno povezati grad uz Dravu.Na novoj dionici predviđena je, nove javne rasvjete te sadnja, gotovo. Obaloutvrda na ovom području građena je početkom 20. stoljeća, a njezina obnova važna je i u kontekstu zaštite od poplava.Gradonačelnik je naglasio kako je realizaciji projekta prethodilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te uklanjanje velikih količina otpada s lokacije.– rekao je gradonačelnik Radić.Nova promenadaće ovaj dio grada sa stadionom i drugim sadržajima u Retfali, čime se dodatno širi mreža šetnice koja već sada doseže više odGeneralni direktor Hrvatskih vodaistaknuo je kako projekt ima i važnu sigurnosnu komponentu.– rekao je Đuroković.Dodao je kako su radovimeđu ostalim i zbog ranijeprostora bivše tvrtke, ali da je zajedničkim naporima uklonjena prepreka za realizaciju projekta.Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicijenaglasila je kako se projekt nadovezuje na ranije investicije u vodno-komunalnu infrastrukturu i zaštitu od poplava, ali i na širi razvoj grada.– poručila je ministrica Vučković.Zamjenik županice Osječko-baranjske županijeistaknuo je kako je riječ o projektu koji predstavlja nastavak razvoja grada i županije.– rekao je zamjenik županice Ivanović.Završetak radova na ovoj dionici očekuje se za, a projekt predstavlja dio šireg plana produženja promenade prema zapadu i povezivanja grada uz rijeku Dravu.