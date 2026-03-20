U Osijeku su u petak započeli radovi na izgradnji obaloutvrde i produženju šetnice uz Dravu na dionici Neptun, čime se nastavlja projekt povezivanja grada uz rijeku prema zapadnim dijelovima, Retfali i Višnjevcu. Riječ je o dionici dugoj 442 metra, vrijednoj 8,3 milijuna eura, koju zajednički financiraju Grad Osijek i Hrvatske vode.

Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o nastavku višegodišnjeg projekta uređenja osječke promenade, nakon što je 2024. godine dovršen spoj Gornjeg i Donjeg grada.

Rekli smo tada da nema stajanja i danas to potvrđujemo. Počinju radovi na produženju promenade prema Retfali, a u budućnosti i prema Višnjevcu – rekao je gradonačelnik Radić, dodajući kako je riječ o projektu koji će dodatno povezati grad uz Dravu.

Na novoj dionici predviđena je izgradnja obaloutvrde, pješačke i biciklističke staze, nove javne rasvjete te sadnja 236 stabala, gotovo 800 komada grmlja i 4800 komada žardinjerijskog bilja. Obaloutvrda na ovom području građena je početkom 20. stoljeća, a njezina obnova važna je i u kontekstu zaštite od poplava.

Gradonačelnik je naglasio kako je realizaciji projekta prethodilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te uklanjanje velikih količina otpada s lokacije.

Na ovom području nalazilo se oko 40.000 tona otpada, što je u potpunosti uklonjeno. To je bio jedan od ključnih preduvjeta za početak radova – rekao je gradonačelnik Radić.

Nova promenada povezat će ovaj dio grada sa stadionom i drugim sadržajima u Retfali, čime se dodatno širi mreža šetnice koja već sada doseže više od 10 kilometara.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako projekt ima i važnu sigurnosnu komponentu.

Ojačat ćemo i stabilizirati gradske obale, što je iznimno važno s obzirom na sve češće ekstremne hidrološke prilike. Uz to, dobivamo vrijedan javni prostor uz rijeku koji će biti na raspolaganju svim građanima – rekao je Đuroković.

Dodao je kako su radovi zahtjevni, među ostalim i zbog ranije zapuštenog prostora bivše tvrtke, ali da je zajedničkim naporima uklonjena prepreka za realizaciju projekta.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković naglasila je kako se projekt nadovezuje na ranije investicije u vodno-komunalnu infrastrukturu i zaštitu od poplava, ali i na širi razvoj grada.

Zahvaljujem gradonačelniku Osijeka na svemu što radi za svoj grad i na izvrsnoj suradnji. Kad ljudi iz drugih sredina govore kako je danas u Osijeku dobro i kako je tu dobro živjeti, to je veliki uspjeh lokalne samouprave – poručila je ministrica Vučković.

Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Goran Ivanović istaknuo je kako je riječ o projektu koji predstavlja nastavak razvoja grada i županije.

Ovo je ostvarenje sna koji traje desetljećima. Osijek se razvija i otvara prema novim sadržajima, što će dodatno privući ljude i unaprijediti kvalitetu života – rekao je zamjenik županice Ivanović.

Završetak radova na ovoj dionici očekuje se za dvije godine, a projekt predstavlja dio šireg plana produženja promenade prema zapadu i povezivanja grada uz rijeku Dravu.







Foto: Osijek.hr


Objavio: Redakcija 031




Advertisement


Crvena Toy Pudla ž...
Na prodaju prelepo žen...
Maine Coon macici ...
Maine Coon macici vrhu...
Crvena pudla, sten...
Poodleverse kennels og...
Srednjeazijski ovč...
Registrovana odgajivač...

