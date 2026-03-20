Vijesti::Obrazovanje
Za vrijeme proljetnih školskih praznika od 30. ožujka do 3. travnja 2026. godine u Domu tehnike, Trg Jurja Križanića 1, održat će se STEM tehničke radionice za učenike osnovnih škola pod nazivom 11. Proljeće u Domu tehnike. Cilj programa je korisno provođenje slobodnog vremena za trajanja proljetnih praznika.

Programi se odvijaju svaki dan, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Prijave su u tajništvu Doma tehnike, do popunjena skupina, Trg J. Križanića 1, svaki dan od 9:00 – 11:00. Telefon: 327-623, e-mail:
[email protected], online prijavnica


Prilikom prijave putem e-maila mole da navedete Ime i prezime učenika, broj mobitela roditelja, školu, mjesto i razred koji učenik
trenutno pohađa (u školskoj godini 2025./2026.).

Popis radionica:
MINECRAFT KREATIVCI (OD 4. DO 8. RAZREDA)
STEM IGRARIJE (OD 1. DO 4. RAZREDA)
I JA SAM MAJSTOR (OD 1. DO 6. RAZREDA)
MALI UMJETNIČKI LABORATORIJ (OD 1. DO 4. RAZREDA)
I JA SAM MALI MODELAR (OD 1. DO 6. RAZREDA)
ČAROBNI SVIJET 3D MODELIRANJA (OD 3. DO 8. RAZREDA)
SPRETNO BICIKLOM DO CILJA (OD 1. DO 4. RAZREDA)
ŠKOLA LETENJA DRONOVIMA (OD 1. DO 8. RAZREDA)


