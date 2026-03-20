Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Robert Petrić

Kada suupitali vjeruje li u ideju savršenstva, odgovorio je: „."U (mojoj) slobodnoj interpretaciji, to bi značilo da, nego, ono što nas pokreće, ono što je stvarno. Mjesec, more, nebo - ništa od toga nije savršeno, ali nam je nedvojbeno i prelijepo i prevažno.? Ne moramo biti besprijekorni da bismo bili voljeni. Ne moramo seda bismo. Samo trebamo biti svoji -Živjeti za ono što nama grije dušu. Glasno se smijati. Plesati kao da imamo dvije lijeve. Biti ljubazni. Biti neuredni. Biti autentični.Rekla bih da je upravo ta potraga za smislom, sjajem u pogledu, dubinom misli i toplinom duha, bila misao vodilja na pozornici - od milja zvanog -. I nije ta misao vodila samo likove na sceni, nego i publiku i cijeli autorski tim.Najavljivana s osobitim, prva ovogodišnja premijera- kazališna inačica- samo na prvu je bio običan kazališni događaj, a zapravo je bila svečanost kojom je u srijedu, 18. ožujka obilježen iiznimno bogate umjetničke karijere, glumca i dugogodišnjeg ravnatelja, s više odi čakna sceni.U režiji jebezvremensko djelonastalo u koprodukciji s vinkovačkim(u kojem će premijera biti na prvi dan proljeća / Svjetski dan lutkarstva, 21. ožujka).Kako sam redatelj kaže, ova adaptacija donosina poznatu nam priču, jer prikazuje Malog princa kaoi otvara dublja i drukčija tumačenja simbolike lika i djela. Naslovnu je ulogu, pred prepunim gledalištem, utjelovio upravo. (.)poput oblaka na kojem se može i glumiti i sanjati, čitava je scena -. Scenografijalagana je i prozračna, promišljena i precizna. Od ruba do ruba prekrivena pozornica nalikovala je kao površini planeta, balonu ili beskonačnoj površini za maštanje. Podloga se prilagođavala kretanju glumaca, ponekad usporavajući ritam, ali i dodajući finu preciznost pokretima.Uz nebo, zvijezde koje titraju i planete na videoprojekcijama, vizualni je koncept, ali i pomalo hipnotizirajuć. Zahvaljujući transformabilnim, lebdećim objektima, neprestano nastaju novi prizori. Isto vrijedi i za naizgled jednostavan rekvizit, pilates loptu, koja je i asteroid, ali i kraljev(sk)o prijestolje.Svjetlobilo je diskretno, ali moćno i nježno je oblikovalo snove na sceni.U takav pažljivo građen svijet duhovito je uplovio, kao turski astronom doslovce utrčavši iz gledališta i odmah uspostavio neposredan kontakt s publikom. Kako je predstava odmicala, a on ulazio iz uloge u ulogu - od Kralja do Nažigača, bio je sve opušteniji i razigraniji, pa je i početna trema nestala. Svojom neposrednošću i komunikacijom uspio je izmamiti i spontani aplauz. Grgić jeglumac, koji svojomsuigrom u svakoj izvedbi daje čvrst oslonac ansamblu.bio je puno više od obične interpretacije. Godinama unatoč, a impresivnom iskustvu zahvaljujući,svježine, unutrašnjeg žara i prave dječačke znatiželje. Od prve je scene u pogledu imao iskru istinske posvećenosti kazalištu. Svakom pokretu i izgovorenoj riječi iskustvo je davalo težinu, ali Lučića i dalje resi lakoća glumca koji ne prestaje istraživati, ne oslanja se na rutinu. (.)Na sceni je bio sabran, pun tihe, snažne emocije i energije. Ta kombinacijabili su tu večer njegov najjači adut.U odnosu na Lučića, gotovo upola scenskog staža ima, koji je Taštog čovjeka uprizorio kao iskarikiranog influencera. Slay, no cap, main character energy, cringe, NPC behaviour, MVP, lowkey sus, OG, hype, vibe... jezični je sloj kojim je uspostavio komunikaciju s mladima, ali i razotkrio površnost lika koji vlastitu vrijednost mjeri lajkovima, brojem sljedbenika... Cijeli je Marijanovićev pristup bio razigran i zabavan, ali i blago ironičan, a taj je sloj pročitala „“ publika. Ponovno nam je ovaj scenski mag podario stilski razrađene kreacije. U interpretaciji Taštog čovjeka prepoznatljivo je duhovit dok balansira na rubu, a kod Zmije se oslanja na minimalizam pokreta i finu glasovnu modulaciju.Marijanovića krasikoncentracije i precizna kontrola glumačkih alata. Svaki glasovni i tjelesni impuls kod njega imaju jasnu funkciju u izgradnji lika, zbog čega je svaka njegova izvedba promišljena i autentična.Jednako takva je ii u ovoj predstavi potvrdivši ono što o njoj već godinama znamo: riječ je o glumici, s potpunom predanošću i istinitošću igre. Glumi s nevjerojatnom preciznošću, kao da likove - živi.Zato njezinani ovaj puta nisu samo likovi, nego organski oblikovane scenske pojave. U jednom trenutku Ruža pere zube na sceni. Prizor koji nije nimalo banalan, nego naglašavai približava ga publici. U obje ove izvedbe istinska je kazališna. Prirodnost i nevjerojatno uspješna emotivna protočnost neodvojiv su dio njezine glumačke pojave. Nije slučajno desetljećima jedno od zaštitnih lica kazališta, ali i prepoznatljiva filmska i televizijska umjetnica.Kao i, koji se pojavljuje se u ulogamaa koje su vrlo korektne i funkcionalne u okviru cjeline,sigurnim i korektnim izvedbama skladno uklopila u ansambl čija nije članica. Jasno razlikovanje likova i promišljeno oblikovanje njihovih karaktera Matea Marušić donosi svojim dvjema ulogama - mladei ozbiljne poslovne žene. Likovima dodaje suptilne, ali primjetne nijanse koje ih čine zanimljivijima i scenski čitkima.Svako vodstvo, bila to i režija, nikada ne smije biti solo izvedba, negoskladne cjeline/tima u kojoj svaki element/član ima svoje mjesto i svrhu/smisao.predstavu je oblikovao upravo takvim pristupom i s precizno usklađenim ansamblom, u kojem ne manjka zajedništvo i povjerenje. Suptilnom i nenametljivom režijom ostavio je glumcima prostor za razvijanje likova, ali nikako na uštrb jasnoće i ritma cjeline. U konačnici, promišljenim i sigurnim redateljskim rukopisom predstavu uspijeva držati čvrsto na okupu, ne oduzimajući joj lakoću i protočnost.Dramatizacija i prilagodbaoblikovala je zaokružen okvir u kojem se, sada sijede kose, ali neizgubljene znatiželje, vraća na svoj asteroid i svojoj novoj ruži pripovijeda o prošlim susretima, sve proživljeno iznova oživljava kroz sjećanje.U središtu ostaje ideja da je vrijeme koje posvećujemo drugimaoko nas.Kostimografijamaštovito nadograđuje tako zamišljen scenski svijet, spajajući prepoznatljive motive s neočekivanim, pa i duhovitim. Mali princ vjeran jeiz knjižnih i animiranih predložaka, no ostali su likovi prošli suvremeniju i autorski razigraniju interpretaciju. Posebno se ističu kostimi odrasle Ruže i Lisice, u kojima se jasno čitaju karakteri likova, dodatno naglašeni upečatljivim izvedbama. Vizualno precizan i efektan je i Nažigač na crvenim ljestvama, u bijelom kombinezonu, bijelim tenisicama i sunčanim naočalama. Tašti je čovjek oblikovan u suvremenom kodu, s prepoznatljivim obrascima kulture samoprezentacije. Zanimljivo je snažno i sugestivno rješenje Zmije, koje, uz kostim i rekvizite (poput lizalice), nadograđuje i tjelesna ekspresija, u čemu je Marijanović maestralan. Duhovitu i jasnu društvenu referencu ima i ozbiljna poslovna žena, s kolicima iz supermarketa punima “”, u ružičastom odijelu i naglašenim detaljima (naočale). Živom, duhovitom i autentičnom kostimografiju čini i pojava mlade Ruže, kod koje pozornost posvećenu detaljima zrcali scena u kojoj joj pukne nokat.Tu slojevitu vizualnost prirodno slijedi i glazbeni sloj, koji diskretno prati izvedbu, a oslanja se na raznolike, povremeno i elektroničkikoji suptilno nadopunjuju atmosferu.Nenametljivo se u cjelinu uklapa i koreografija, prateći ritam predstave i podržavajući. Sve je bilo na mjestu, bez suvišnih detalja.Predstavasamo ispričana, nego jepred publikom.Svedeno na zajednički nazivnik, tu se večer osjećala neka, gotovopripadanja i bliskosti. Kazalište, baš kao i život, najviše vrijedi ako je istinito, nježno i duboko ljudsko.