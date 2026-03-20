Nevjerojatno: Instruktor vožnje pijan obučavao budućeg vozača!
20.03.2026. 12:22
Na području Policijske uprave osječko-baranjske jučer je obavljen pojačani nadzor vozila autoškola i instruktora vožnje. Obavljenim pregledom dokumenata i dokumentacije instruktora vožnje, kandidata za vozača i vozila utvrđeno je ukupno pet nepravilnosti.
U Đakovu je u 11.18 sati zatečen 38-godišnji instruktor vožnje, koji je obuku kandidata za vozača osobnog automobila provodio s 0,66 promila alkohola u organizmu. Instruktor je odmah isključen iz prometa uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole na 12 sati. Uručen mu je i obavezni prekršajni nalog s kaznom od 390 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana te tri negativna prekršajna boda, izvijestili su iz policije.
U nadzoru autoškola utvrđeno je još da je jednom vozilu u siječnju istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda, dok su se preostale tri nepravilnosti odnosile na propuste u popunjavanju dokumentacije.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
