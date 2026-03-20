Na područjujučer je obavljenvozila autoškola i instruktora vožnje. Obavljenim pregledom dokumenata i dokumentacije instruktora vožnje, kandidata za vozača i vozila utvrđeno je ukupnoU Đakovu je u 11.18 sati zatečen, koji je obuku kandidata za vozača osobnog automobila provodio su organizmu. Instruktor jeiz prometa uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole na 12 sati. Uručen mu je i obaveznis kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od mjesec dana teprekršajna boda, izvijestili su iz policije.U nadzoru autoškola utvrđeno je još da je jednom vozilu u siječnjupreventivnog tehničkog pregleda, dok su se preostale tri nepravilnosti odnosile nau popunjavanju dokumentacije.