U Kliničkom bolničkom centru Osijek 18. ožujka preminula je 71-godišnjakinja od teških i po život opasnih ozljeda, koje je zadobila u prometnoj nesreći 10. ožujka u 18.35 sati u Belišću, izvijestili su iz policije.

Protiv 45-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela nepružanja pomoći i izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Podsjetimo, do prometna nesreća dogodila kada se 45-godišnjak upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka kretao Željezničkom ulicom u Belišću prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti, vidljivosti koja je bila smanjena (noć) zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo te je vozilom udario 71-godišnju pješakinju, koja je prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza. Nakon prometne nesreće vozač je nepruživši pomoć ozlijeđenoj pješakinji napustio mjesto događaja, a na koje se potom vratio.


