[Sponzorirani članak]

ove godine obilježavazajedničkih trenutaka sa svojim posjetiteljima, a tim povodom pripremljeno je čakza sve generacije.Od 16. ožujka u tijeku je uzbudljiva, u kojoj posjetitelji svakodnevno imaju priliku pronaći jednu odkoje donose poklon bon u vrijednosti odSvatko tko pronađe svoju zlatnu kartu treba se javiti na Info pult i preuzeti, a potraga traje sve do 30. ožujka.Vrhunac proslave stiže tijekom rođendanskog vikenda,, kada Portanova postaje središteTijekom oba dana,posjetitelje očekuje dnevniuz glazbu, animaciju i veselo raspoloženje koje će ispuniti cijeli centar. Posebno iznenađenje bit će i hostese koje će posjetiteljima dijelitiRođendansko slavlje idealna je prilika i za shopping jer vas u brojnim trgovinama očekujuZa najmlađe, una 1. katu ispred Müllera, organiziran jeuz ples, glazbu i nezaboravnu zabavu.Veliko finale proslave održat će se una prizemlju ispred Interspara, uzispunjenih nagradama. A ako smo dobro načuli – dobro se pripremite za „“ na balone jer će u njima biti skriveno više odU sklopu proslave posjetitelji mogu razgledati i posebnu izložbu na prizemlju ispred Interspara koja otkrivačinjenice o Portanovi.Odgovore na ova i brojna druga pitanja možete otkriti upravo na ovoj jedinstvenoj izložbi.U sklopu rođendanskog programa održava se i nagradni natječaj „“. Ako kod kuće imate spremljeniz Portanove, sada je pravo vrijeme da ga potražite – jer upravo on može donijeti vrijednu nagradu.Onaj tko pronađe najstariji račun osvajana Portanova poklon kartici, a sudjelovati možete putem Facebook profila Portanove do 24. ožujka.Rođendanska atmosfera već je započela i u, gdje je nastupila makedonska glazbena senzacija, koja je posjetiteljima priredila večer vrhunske glazbe i odlične energije.Osim zabave, Portanova donosi i novosti u shopping ponudi – u centar je stigao popularni, poznat po spoju. Na prvom katu posjetitelji sada mogu isprobati širok izbor njihovih modela.Za sve koji planiraju posjet tijekom rođendanskog slavlja, stižu i– ova i sljedeća nedjelja u Portanovi su, što znači još više vremena za shopping, zabavu i uživanje u rođendanskoj atmosferi.Jedno je sigurno – Portanova ovih dana postajeza sve koji žele spojiti shopping, zabavu i rođendansko slavlje na jednom mjestu.