Porezna uprava: Prigovori na porez na nekretnine riješit će se u roku od dva mjeseca
20.03.2026. 10:05
Porezna uprava je objavila da će svi prigovori građana na rješenja o porezu na nekretnine biti rješavani u roku od dva mjeseca, te da će od sljedećeg tjedna početi poništavanje rješenja za one građane za koje se utvrdilo da nisu obveznici tog poreza.
Naime, Porezna uprava izvijestila je da je tijekom redovne obrade i razmjene podataka o nekretninama uočen određeni broj slučajeva u kojima podaci o obveznicima poreza na nekretnine zahtijevaju dodatnu provjeru i usklađivanje.
U slučaju poništenja rješenja temeljem kojih su građani već izvršili uplatu, povrat novca izvršit će se automatski, bez potrebe podnošenja zahtjeva za njegovim povratom, navode u priopćenju.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Naime, Porezna uprava izvijestila je da je tijekom redovne obrade i razmjene podataka o nekretninama uočen određeni broj slučajeva u kojima podaci o obveznicima poreza na nekretnine zahtijevaju dodatnu provjeru i usklađivanje.
U slučaju poništenja rješenja temeljem kojih su građani već izvršili uplatu, povrat novca izvršit će se automatski, bez potrebe podnošenja zahtjeva za njegovim povratom, navode u priopćenju.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)