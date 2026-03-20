Srušena presuda za ubojstvo studentice: Obitelj ponovno prolazi kroz agoniju
20.03.2026. 9:30
Pred novim sudskim vijećem počinje ponovljeno suđenje Marku Smažilu, kojem je ukinuta nepravomoćna kazna od 18 godina zatvora za ubojstvo Mihaele Berak. Studentica je ubijena 20. rujna 2023. u stanu u Osijeku, hicem iz službenog policijskog pištolja kojim je rukovao Smažil, koji se od tada nalazi u istražnom zatvoru.
Presudu je početkom godine ukinuo Visoki kazneni sud zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, istaknuvši da prvostupanjski sud nije adekvatno analizirao ključne dokaze, odnose i okolnosti događaja. Naloženo je novo suđenje uz temeljitiju ocjenu svih dokaza.
Na prvom suđenju obrana je tvrdila da je riječ o nehaju, dok je tužiteljstvo smatralo kaznu preblagom. Postupak je trajao devet mjeseci i bio zatvoren za javnost.
Ponovljeno suđenje dodatno opterećuje obitelj ubijene, koja ističe da pravda još nije zadovoljena. Slučaj će pratiti i udruga Adela, koja je ranije kritizirala postupanje policije i tražila odgovornost.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
