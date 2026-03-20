Dan Mjesnog odbora Josipovac i crkveni god svetog Josipa

nova biciklističko-pješačka staza

Ivan Radić

nikad veća sredstva

U ovom smo razdoblju obnovili brojne ulice, riješili pružni prijelaz u Držislavovoj, izgradili kružni tok na spoju Bizovačke i Osječke ulice te oborinsku odvodnju u župi Svetog Luke. Mislim da možemo biti zadovoljni učinjenim

ulaganja u predškolski odgoj

100.000 eura

Pred nama je velika investicija u osnovne škole vrijedna više od 52 milijuna eura. Među njima je i osnovna škola u Josipovcu, gdje će se graditi nova dvorana i provesti energetska obnova

biciklističko-pješačke staze

2,4 milijuna eura

Jakov Mihaljević

Ova staza nas izravno povezuje s gradom, a posebno je važna zbog sigurnosti naše djece i mještana. Josipovac je danas mirno obiteljsko naselje u koje se mlade obitelji doseljavaju i ostaju, a brojne investicije uvelike su promijenile njegovu vizuru

Željko Kovačević

Ono što je Josipovcu nedostajalo bila je bolja povezanost s Osijekom. Upravo ovakvim projektima to postižemo. Odavde do centra grada može se stići za petnaestak minuta

Mirko Ivković

Posebnost projekta je i primjena recikliranih materijala s postojećih staza, koji su ponovno iskorišteni u konstrukciji, što je primjer održivog korištenja europskih sredstava

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja poginulim braniteljima te svečanom sjednicomobilježen je. Otvorena je ikoja povezuje Josipovac s Osijekom.Gradonačelnik Osijekatom je prigodom svim mještanima uputio čestitku, istaknuvši kako je Josipovac područje u koje Grad ulaže „“. Naglasio je i važnost suradnje s mjesnim odborom te doprinos lokalnih vijećnika u realizaciji projekata.– rekao je gradonačelnik Radić.Podsjetio je i na, uključujući više oduloženih u josipovački vrtić, kao i na predstojeće investicije u obrazovanje. U pripremi je i projekt rekonstrukcije sportskog kompleksa NK Radnik.– najavio je gradonačelnik.Posebno je istaknuto otvorenje noveduge 4,8 kilometara, vrijedne, financirane kroz ITU mehanizam.Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Josipovacocijenio je kako je riječ o jednom od kapitalnih projekata za ovo prigradsko naselje.– rekao je Mihaljević, zahvalivši gradonačelniku i gradskoj upravi na dosadašnjoj potpori.Gradski vijećnik iz Josipovcanaglasio je kako su ulaganja u infrastrukturu posljednjih godina značajno podigla kvalitetu života.– istaknuo je Kovačević, dodavši kako je suradnja s Gradom rezultirala realizacijom brojnih inicijativa.O tehničkim aspektima projekta govorio jeiz tvrtke Utvrda, izvođača radova, naglasivši kako je riječ o zahtjevnom infrastrukturnom zahvatu koji uključuje i javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju te ozelenjavanje prostora.– rekao je Ivković.