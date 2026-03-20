Josipovac proslavio svoj dan uz otvorenje nove staze prema Osijeku
20.03.2026. 7:51
Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja poginulim braniteljima te svečanom sjednicom Vijeća Mjesnog odbora obilježen je Dan Mjesnog odbora Josipovac i crkveni god svetog Josipa. Otvorena je i nova biciklističko-pješačka staza koja povezuje Josipovac s Osijekom.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić tom je prigodom svim mještanima uputio čestitku, istaknuvši kako je Josipovac područje u koje Grad ulaže „nikad veća sredstva“. Naglasio je i važnost suradnje s mjesnim odborom te doprinos lokalnih vijećnika u realizaciji projekata.
– U ovom smo razdoblju obnovili brojne ulice, riješili pružni prijelaz u Držislavovoj, izgradili kružni tok na spoju Bizovačke i Osječke ulice te oborinsku odvodnju u župi Svetog Luke. Mislim da možemo biti zadovoljni učinjenim – rekao je gradonačelnik Radić.
Podsjetio je i na ulaganja u predškolski odgoj, uključujući više od 100.000 eura uloženih u josipovački vrtić, kao i na predstojeće investicije u obrazovanje. U pripremi je i projekt rekonstrukcije sportskog kompleksa NK Radnik.
– Pred nama je velika investicija u osnovne škole vrijedna više od 52 milijuna eura. Među njima je i osnovna škola u Josipovcu, gdje će se graditi nova dvorana i provesti energetska obnova – najavio je gradonačelnik.
Posebno je istaknuto otvorenje nove biciklističko-pješačke staze duge 4,8 kilometara, vrijedne 2,4 milijuna eura, financirane kroz ITU mehanizam.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac Jakov Mihaljević ocijenio je kako je riječ o jednom od kapitalnih projekata za ovo prigradsko naselje.
– Ova staza nas izravno povezuje s gradom, a posebno je važna zbog sigurnosti naše djece i mještana. Josipovac je danas mirno obiteljsko naselje u koje se mlade obitelji doseljavaju i ostaju, a brojne investicije uvelike su promijenile njegovu vizuru – rekao je Mihaljević, zahvalivši gradonačelniku i gradskoj upravi na dosadašnjoj potpori.
Gradski vijećnik iz Josipovca Željko Kovačević naglasio je kako su ulaganja u infrastrukturu posljednjih godina značajno podigla kvalitetu života.
– Ono što je Josipovcu nedostajalo bila je bolja povezanost s Osijekom. Upravo ovakvim projektima to postižemo. Odavde do centra grada može se stići za petnaestak minuta – istaknuo je Kovačević, dodavši kako je suradnja s Gradom rezultirala realizacijom brojnih inicijativa.
O tehničkim aspektima projekta govorio je Mirko Ivković iz tvrtke Utvrda, izvođača radova, naglasivši kako je riječ o zahtjevnom infrastrukturnom zahvatu koji uključuje i javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju te ozelenjavanje prostora.
– Posebnost projekta je i primjena recikliranih materijala s postojećih staza, koji su ponovno iskorišteni u konstrukciji, što je primjer održivog korištenja europskih sredstava – rekao je Ivković.
Foto: Osijek.hr
