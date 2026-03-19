Nataša Tramišak

rekonstrukcije i dogradnje OŠ Ivana Gorana Kovačića Đakovo, OŠ Jagodnjak i Područnu školu Ivanovci, dio OŠ Ladimirevci.

Nastavljamo s realizacijom projekata rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje osnovnih škola u našoj Osječko-baranjskoj županiji, s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole. Kao što smo i najavili, vodimo računa o ravnomjernom razvoju županije te ulažemo u sve gradove i naselja. Poseban naglasak stavljamo na stvaranje kvalitetnih uvjeta za našu djecu – za moderan, kvalitetan i redovan nastavni proces, ali i za uvođenje edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju. Prilikom svake dogradnje osnovnih škola posebnu pozornost posvećujemo upravo toj djeci, kao i stvaranju kvalitetnih infrastrukturnih uvjeta, modernizaciji škola te osiguravanju adekvatnog prostora za izvođenje nastave i tjelesne i zdravstvene kulture. Dodatno, na sve škole postavit ćemo solarne panele na krovišta, čime uvodimo važnu komponentu energetske učinkovitosti. Danas govorimo o tri potpisana ugovora ukupne vrijednosti 8,1 milijun eura, koji se odnose na izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Đakovu (Područna škola Ivanovci), Osnovne škole Vladimirevci na području grada Valpova te Osnovne škole Jagodnjak u Jagodnjaku. Po završetku ovih investicija, kroz sljedećih godinu dana, sve tri škole imat će uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave. Važno je istaknuti da danas imamo ukupno 17 potpisanih ugovora za izvođenje radova. Od toga je 14 projekata već u fazi realizacije na terenu, dok uskoro očekujemo još dva ugovora od strane Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja, čime ćemo zaokružiti planirani ciklus ulaganja u ukupno 19 škola. Ukupna vrijednost svih ulaganja iznosit će oko 74 milijuna eura, što predstavlja jedan od najvažnijih investicijskih ciklusa u Osječko-baranjskoj županiji

Marin Mandarić

Čuli smo da je do danas potpisano 17 vrijednih ugovora, dok još dva čekaju odobrenje, čime će se stvoriti uvjeti da gotovo sva djeca u našoj županiji imaju mogućnost pohađati nastavu u jednoj smjeni. To je ogroman uspjeh koji, prije svega, zahtijeva snažnu političku volju vodstva županije, ali i velik trud, rad i predanost svih županijskih službi – na čemu im od srca čestitam i zahvaljujem. Kada govorimo o gradu Đakovu, ovo je, čini mi se, već treća investicija iz NPOO-a u području osnovnog školstva, s ciljem da sva djeca imaju jednake uvjete za pohađanje jednosmjenske nastave. Riječ je o velikoj investiciji u dogradnju Osnovne škole Vladimira Nazora i izgradnju školske dvorane, nešto manjoj investiciji u Osnovnoj školi u Đakovačkim Selcima, te najnovijem ulaganju u Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, kako bi i tamošnji učenici dobili uvjete za jednosmjensku nastavu, ali i adekvatan prostor za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Kao Grad Đakovo iznimno smo zadovoljni ovim ulaganjima, a vjerujem da taj osjećaj dijele i čelnici drugih jedinica lokalne samouprave na čijim se područjima projekti provode. Još jednom upućujem iskrene čestitke i zahvalu svima koji su sudjelovali u planiranju, organizaciji i provedbi ovih projekata

Matko Šutalo

Veliko hvala županici, svim stručnim odjelima koji su odradili veliki posao na svim ovim natječajima, a kada govorimo o ulaganju u školstvo na području grada Valpova, već smo započeli prošle godine s radovima na Osnovnoj školi u Valpovu, na Osnovnoj školi u Vladimirevcima, i ovo je treća investicija u našem prigradskom naselju Ivanovci. Na taj način stvorit ćemo bolje uvjete za našu djecu, ali naravno i za sve djelatnike koji rade u našim školama. Želim sreću izvođačima radova da u zadanim rokovima odrade sve projekte, ne samo u gradu Valpovu, već na području cijele Osječko-baranske županije

Antonija Mioč

Nadogradnja škole, osim što će poboljšati materijalne uvjete i boravak naših učenika i djelatnika, doprinijet će i razvoju cjelokupne lokalne zajednice

Josip Drmić

Ta dvorana neće samo podići kvalitetu nastave tjelesne i zdravstvene kulture, već će otvoriti prostor i za brojne izvannastavne aktivnosti te potrebe glazbene škole. Omogućit će nam organizaciju manjih koncerata i pokaznih nastupa, gdje roditelji mogu vidjeti napredak svoje djece u učenju gitare, klavira, tamburice i drugih instrumenata. Dakle, značaj ove investicije daleko nadilazi samu nastavu. Ovaj projekt važan je i za širu lokalnu zajednicu Đakova i Đakovštine, jer će sportskim udrugama biti omogućeno korištenje dvorane u poslijepodnevnim i večernjim terminima. Na kraju, želim se zahvaliti našem osnivaču, Osječko-baranjskoj županiji, županici i njezinim suradnicima na kontinuiranoj podršci. Svakodnevno prate naše potrebe i probleme te ih rješavaju brzo i učinkovito, što uvelike olakšava naš rad

Damir Jakopiček

Posebno želim istaknuti izgradnju sportske dvorane, budući da se nastava tjelesne i zdravstvene kulture do sada odvijala u neadekvatnim uvjetima. Na raspolaganju je bilo tek asfaltirano igralište koje se tijekom zimskih mjeseci nije moglo koristiti, stoga će ova investicija biti od iznimne važnosti kako bi škola napokon mogla funkcionirati u punom kapacitetu. Zahvaljujem na razumijevanju našem osnivaču, Osječko-baranjskoj županiji, pročelnicima i, naravno, županici, što su prepoznali potrebe jedne područne škole i podržali ovaj projekt. Vjerujem da će radovi biti završeni u predviđenom roku te da ćemo u školskoj godini 2027./2028. konačno ostvariti naš cilj

