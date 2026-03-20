Servisne informacije [20. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
20.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno, poslijepodne u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom uz mogućnost za pokoju kap kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 13°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ivana Gundulića 62, Ulica Hrvatske Republike 43, Županijska ulica 17-21 nep, 31
od 8:30 do 12:00 sati - Kapelska ulica 22-42, Mlinska 59-69, Plješevička 6, 1-31/a
od 8:30 do 12:30 sati - Dunavska 4, Savska 2-36 par, 35, Ulica sv. Josipa Radnika 12-34/a
od 10:00 do 12:00 sati - Ulica Hrvatske Republike 45-47, Županijska ulica 10-12, 19-39, Kopačevska ulica 8-46 par, Peručka ulica 1
od 11:30 do 14:00 sati - Bjelolasička ulica 15-29, Josipa Jurja Strossmayera 249, Kolodvorska 49-63 nep, Plješevička 18-34, 33-53, Žumberačka ulica 62-84, 55-87
od 13:00 do 14:00 sati - Cvjetkova ulica 4, 4/a, 8, Vukovarska cesta 226, 123-139
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica J. J. Strossmayera 6-64
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Osijek domaćin Europskog prvenstva u futsalu za žene 2027.
- Vinkoprom sajam: popusti do 60% i ponude koje se ne propuštaju!
- Glazbena škola Franje Kuhača: Info dan o upisima u srednju školu i pripremne razrede
- Arheološki muzej Osijek: Otvorenje izložbe "Etruščani s nestale rijeke – Lica i mitovi iz muzeja u Chiusiju i Chiancianu"
- Lovački dom Zlatna Greda: Dani Divljači – lov na gurmanske užitke
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
