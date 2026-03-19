Vivaldijeva "Četiri godišnja doba" otvaraju glazbeno proljeće u Osijeku
19.03.2026. 13:09
S Vivaldijeva četiri godišnja doba ulazimo u proljeće – i kalendarski i glazbeno. Krežmin ciklus nastavlja svoj koncertni niz u petak, 20. ožujka 2026., u 20.00 sati u Dvorani Franjo Krežma, a nastupit će Krežmin ansambl glazbenika nastao pod okriljem Kulturnog centra Osijek.
Krežmin ansambl glazbenika u sastavu: Vladimir Piskunov i Vilim Škreblin na violinama, Veronika Kilmajer na violi, Maja Iljovski na violončelu i Siniša Mazalica na kontrabasu čine snažnu gudačku sekciju ovog ansambla, uz Veroniku Lemishenko na harfi. Solističke izvedbe na koncertu u petak imat će virtuozni violinist Béla Nagy, violončelistica Maja Iljovski i flautistica Mia Mandić.
Bit će to pravi festival Vivaldijeve glazbe u jednoj koncertnoj večeri. Antonio Vivaldi jedan je najutjecajnih skladatelja iz razdoblja baroka, koji je pomogao oblikovati koncert kao glazbeni oblik kakvog ga danas poznajemo. Skladao je više od 500 koncerata, kao i opere, crkvenu glazbu i komornu glazbu, a posveta njegovoj velikoj ostavštini na koncertu Krežminog ciklusa bit će dana izvedbama Koncerta za violončelo i Koncerta za flautu, s velikim finalom u veličanstvenom ciklusu koncerata Četiri godišnja doba kao jednim od najprepoznatljivijih djela klasične glazbene literature.
Nastao davne 1725. godine, iznimno popularan i u svoje vrijeme, odolio je svakom testu vremena. Od oluje do bonace, od idiličnog pjeva ptica do mračne, hladne kiše; gdje violine oponašaju ptice u proljeću, tremolo i brzi pasaži prikazuju oluju, a kratki staccato tonovi predstavljaju kapljice kiše, skoro kao filmska glazba prije filma koja kao nas transferira u samu prirodu i uvlači u „glazbene“ slike krajolika.
Obzirom da je i sam bio virtuozni violinist, Vivaldi je u svojim skladbama otvarao prostor instrumentima za virtuozne kadence, a njihovim „majstorima“ za nadahnute interpretacije. Na koncertu 20. ožujka uživat ćemo u nadahnutim interpretacijama violiniste Béle Nagyja, violončelistice Maje Iljovski te flautistice Mije Mandić.
Koncert je dio pretplatničkog Krežminog ciklusa. Svi posjetitelji s polugodišnjim i cjelogodišnjim pretplatničkim ulaznicama imaju svoje mjesto, a pojedinačne ulaznice za koncert mogu se kupiti na porti Kulturnog centra (pon-pet 7-23 sata) i online putem sustava Core-event.co. na linku.
Foto: Kristijan Cimer
