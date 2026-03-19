Tovarnik

carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Vukovar

pokušaj krijumčarenja

teretnog vozila i prikolice

preinaka

91.600 komada cigareta

kaznena prijava

oduzeti

Foto: Carinska uprava

Na graničnom prijelazu, ovlašteni, spriječili suvećih količina duhanskih proizvoda.Naime, pregledomsrpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije prevozeći namještaj iz Republike Srbije za Švicarsku, utvrđeno je postojanjena prikolici u vidu duplog dna. Nakon uklanjanja podne konstrukcije prikolice, u posebno izrađenom skrivenom prostoru pronađeno je ukupnos duhanskim markicama Republike Kosovo.Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesenaOpćinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pronađeni duhanski proizvodi, kao i teretno vozilo s prikolicom, privremeno su, izvijestili su iz Carinske uprave.