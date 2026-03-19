Na graničnom prijelazu Tovarnik, ovlašteni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Vukovar, spriječili su pokušaj krijumčarenja većih količina duhanskih proizvoda.

Naime, pregledom teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije prevozeći namještaj iz Republike Srbije za Švicarsku, utvrđeno je postojanje preinaka na prikolici u vidu duplog dna. Nakon uklanjanja podne konstrukcije prikolice, u posebno izrađenom skrivenom prostoru pronađeno je ukupno 91.600 komada cigareta s duhanskim markicama Republike Kosovo.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pronađeni duhanski proizvodi, kao i teretno vozilo s prikolicom, privremeno su oduzeti, izvijestili su iz Carinske uprave.


Foto: Carinska uprava


Objavio: Redakcija 031




