Carina na Tovarniku zaplijenila veliku količinu cigareta iz skrivene preinake
19.03.2026. 11:14
Na graničnom prijelazu Tovarnik, ovlašteni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Vukovar, spriječili su pokušaj krijumčarenja većih količina duhanskih proizvoda.
Naime, pregledom teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije prevozeći namještaj iz Republike Srbije za Švicarsku, utvrđeno je postojanje preinaka na prikolici u vidu duplog dna. Nakon uklanjanja podne konstrukcije prikolice, u posebno izrađenom skrivenom prostoru pronađeno je ukupno 91.600 komada cigareta s duhanskim markicama Republike Kosovo.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pronađeni duhanski proizvodi, kao i teretno vozilo s prikolicom, privremeno su oduzeti, izvijestili su iz Carinske uprave.
Foto: Carinska uprava
Naime, pregledom teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije prevozeći namještaj iz Republike Srbije za Švicarsku, utvrđeno je postojanje preinaka na prikolici u vidu duplog dna. Nakon uklanjanja podne konstrukcije prikolice, u posebno izrađenom skrivenom prostoru pronađeno je ukupno 91.600 komada cigareta s duhanskim markicama Republike Kosovo.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pronađeni duhanski proizvodi, kao i teretno vozilo s prikolicom, privremeno su oduzeti, izvijestili su iz Carinske uprave.
Foto: Carinska uprava
