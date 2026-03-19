Murse-Osijek

Elore-Foxconn

Leo Andrić

Odbojkašiprvi su put nastupili na završnom turniru MEVZA lige u Maloj dvorani Gradski vrt – iNakon pobjede protiv zagrebačke(3:1) u polufinalu, u finalu su svladali mađarski. Osječani su odlično otvorili susret, dominirali servisom i napadom te poveli 2-0 u setovima. Iako su Mađari uzvratili i izborili peti set, Mursa je u odlučujućem dijelu", kažu iz Murse.Odlični servisi donijeli su, (6:0) i sigurnom igrom priveli utakmicu kraju za. Najboljim igračem turnira proglašen jeU susretu za treće mjesto Mladost je pobijedila Zadrugu AICH/DOB (3:0). Sljedeći izazov za Mursu i Mladost je finale Kupa u Puli.