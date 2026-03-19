Vijesti::Sport
Odbojkaši Murse-Osijek prvi su put nastupili na završnom turniru MEVZA lige u Maloj dvorani Gradski vrt – i osvojili ga!

Nakon pobjede protiv zagrebačke Mladosti (3:1) u polufinalu, u finalu su svladali mađarski Elore-Foxconn. Osječani su odlično otvorili susret, dominirali servisom i napadom te poveli 2-0 u setovima. Iako su Mađari uzvratili i izborili peti set, Mursa je u odlučujućem dijelu pokazala snagu.

"Nakon što smo se kao trećeplasirana ekipa regularnog dijela plasirali na Final Four, pred domaćom publikom u Osijeku pokazali smo tko vlada regijom", kažu iz Murse.

Odlični servisi donijeli su vodstvo, (6:0) i sigurnom igrom priveli utakmicu kraju za veliko slavlje i osvajanje naslova. Najboljim igračem turnira proglašen je Leo Andrić.

U susretu za treće mjesto Mladost je pobijedila Zadrugu AICH/DOB (3:0). Sljedeći izazov za Mursu i Mladost je finale Kupa u Puli.


Objavio: Redakcija 031




Objektiv031

Snježna Tvrđa