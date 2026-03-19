Sretan Dan očeva!
19.03.2026. 9:30
Ministarstvo demografije i useljeništva ističe kako očinski dopust u Hrvatskoj koristi sve više očeva. Prošle godine koristilo ga je 19.000 očeva, tri tisuće više nego godinu ranije, a za tu je svrhu izdvojeno gotovo 23 milijuna eura.
Očinski dopust uveden je u kolovozu 2022., a od ožujka prošle godine produžen je na 20 radnih dana za jedno dijete, odnosno 30 dana za blizance ili više djece. Riječ je o neprenosivom pravu koje očevi mogu iskoristiti u prvih šest mjeseci djetetova života, uz punu naknadu plaće.
Od uvođenja do danas dopust je koristilo gotovo 40 tisuća očeva, što potvrđuje rastuću uključenost očeva u brigu o djeci.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)