Sretan Dan očeva!

Ministarstvo demografije i useljeništva ističe kako očinski dopust u Hrvatskoj koristi sve više očeva. Prošle godine koristilo ga je 19.000 očeva, tri tisuće više nego godinu ranije, a za tu je svrhu izdvojeno gotovo 23 milijuna eura.

Očinski dopust uveden je u kolovozu 2022., a od ožujka prošle godine produžen je na 20 radnih dana za jedno dijete, odnosno 30 dana za blizance ili više djece. Riječ je o neprenosivom pravu koje očevi mogu iskoristiti u prvih šest mjeseci djetetova života, uz punu naknadu plaće.

Od uvođenja do danas dopust je koristilo gotovo 40 tisuća očeva, što potvrđuje rastuću uključenost očeva u brigu o djeci.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Bordoska Doga ...
Na prodaju štenci bord...
Prodajem patuljast...
Prodajem patuljaste cr...
Nemački spic stenc...
Про&...
Crvene pudle na pr...
Prelepe 3 devojčice u ...

