Cijene divljaju, a Vlada povlači novi potez: evo što nas čeka s gorivom, strujom i hranom!
19.03.2026. 8:17
Zbog rasta cijena uzrokovanog ratom na Bliskom istoku, Vlada će u ponedjeljak ponovno ograničiti cijene goriva. Istodobno se očekuje da će do kraja mjeseca produžiti i subvencije za struju i plin, kako bi se zaštitio standard građana.
Cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu, što se već odražava na gorivo. Premijer Andrej Plenković poručuje da će Vlada opet intervenirati kako bi ublažila udar na građane.
S druge strane, mali distributeri upozoravaju na moguće gubitke i čak zatvaranja ako se ograničenja nastave.
Osim goriva, kako doznaje RTL, pod mjerama bi trebale ostati i cijene oko 100 osnovnih proizvoda, uglavnom hrane, kako bi se spriječio novi val inflacije.
Iako krajem ožujka istječe postojeći paket pomoći, Vlada nagovještava da bi mjere mogle ostati na snazi. Konačna odluka o subvencijama za energente očekuje se do kraja mjeseca.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
