Danas smo potpisali ugovore o produljenju prava zakupa na zajedničkim lovištima Osječko-baranjske županije s 44 lovačka društva koja pokrivaju cijelo naše područje i koja već desetljećima njeguju kvalitetan partnerski odnos sa Županijom. Možemo s punim pravom reći da je, zahvaljujući odgovornom i stručnom radu naših lovaca i lovačkih društava, stanje u lovištima dobro. Lovišta se održavaju i čuvaju na način koji je u skladu s načelima odgovornog upravljanja, zaštite prirode, okoliša i naših šuma. Naša lovačka društva naši su trajni partneri, što smo danas i potvrdili produljenjem ugovora o zakupu na novo desetogodišnje razdoblje, do 2036. godine. Nastavit ćemo razvijati i njegovati taj partnerski odnos i u budućnosti. Posebno želim zahvaliti svim lovcima i lovačkim društvima na njihovom angažmanu tijekom borbe protiv afričke svinjske kuge. Zahvaljujući njihovoj odgovornosti i spremnosti da aktivno djeluju u svojim lovištima, stanje je danas pod kontrolom. I dalje imaju važnu ulogu u prevenciji ponovne pojave ove bolesti, a vjerujemo da uz odgovorno ponašanje uzgajivača i kontinuiranu suradnju s lovcima možemo spriječiti njezino ponovno širenje i u ovoj godini. Još jednom čestitam svim lovačkim društvima na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji, kao i na potpisivanju novih ugovora, uz želju da ih i dalje prati dobar lov

Antun Blažević

Danas su nam dodijeljeni novi desetogodišnji ugovori za brigu o zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije. Potpisana su ukupno 44 ugovora. Inače, na području županije djeluju 104 lovačka društva koja gospodare lovištima, a za dio njih ugovori istječu sljedeće godine, kada će se također pristupiti njihovom produljenju. Što se tiče suradnje s Osječko-baranjskom županijom i Upravnim odjelom za poljoprivredu, mogu reći sve najbolje. Suradnja je kvalitetna, partnerska i na visokoj razini – međusobno se nadopunjujemo i zajednički rješavamo sve izazove. Dotaknut ću se i teme afričke svinjske kuge. Lovci Osječko-baranjske županije izvršavaju sve obveze koje su pred njih postavili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i županijski stožer. Svjesni smo da su divlje svinje živa bića i da ih je nemoguće svesti na nulu, no trenutačno nemamo značajnijih novih pojavnosti bolesti. Pojedinačni slučajevi su mogući, ali činimo sve što je u našoj moći kako bismo situaciju držali pod kontrolom. Uz to, redovito provodimo mjere očuvanja bioraznolikosti u lovištima, što je također jedan od ključnih razloga zašto je Županija prepoznala naš odgovoran rad. Kao potvrdu dobre suradnje, ugovori su produljeni bez povećanja zakupnine, što dodatno govori o međusobnom povjerenju i partnerstvu

Hrvoje Kukas

Osječko-baranjska županija poseban je prostor za nas lovce jer ovdje se gospodari jelenom, a i inače ovo je kraj bogat lovištima s divljači

održano je potpisivanje i uručenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima i lovozakupcima na sljedeće desetogodišnje razdoblje. Županica tom se prilikom osvrnula na izvrsnu suradnju koju Osječko-baranjska županija njeguje s lovačkim društvima, istaknuvši njihovu važnu ulogu u očuvanju prirode, održavanju bioraznolikosti te odgovornom gospodarenju lovištima, kao i njihov doprinos u provedbi mjera zaštite od bolesti i drugih izazova na terenu.