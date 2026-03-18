U Zagrebu je održano Dvoransko prvenstvo Hrvatske u paraatletici na kojem su predstavnici Atletskog kluba Slavonija-Žito osvojili dvije medalje.

Reprezentativac Marin Županović osvojio je srebro u bacanju kugle u kategoriji F54 (7,21 metar), dok je Filip Uranjek zaslužio broncu u skoku u dalj u kategoriji T46 (4,97).

Uranjek je bio četvrti u utrci na 60 metara (8,04), a Fran Kimel je završio na istoj poziciji među bacačima kugle u kategoriji F40 (5,84).


Foto: AK Slavonija-Žito


