Županović i Uranjek donijeli medalje iz Zagreba
18.03.2026. 17:33
U Zagrebu je održano Dvoransko prvenstvo Hrvatske u paraatletici na kojem su predstavnici Atletskog kluba Slavonija-Žito osvojili dvije medalje.
Reprezentativac Marin Županović osvojio je srebro u bacanju kugle u kategoriji F54 (7,21 metar), dok je Filip Uranjek zaslužio broncu u skoku u dalj u kategoriji T46 (4,97).
Uranjek je bio četvrti u utrci na 60 metara (8,04), a Fran Kimel je završio na istoj poziciji među bacačima kugle u kategoriji F40 (5,84).
Foto: AK Slavonija-Žito
Reprezentativac Marin Županović osvojio je srebro u bacanju kugle u kategoriji F54 (7,21 metar), dok je Filip Uranjek zaslužio broncu u skoku u dalj u kategoriji T46 (4,97).
Uranjek je bio četvrti u utrci na 60 metara (8,04), a Fran Kimel je završio na istoj poziciji među bacačima kugle u kategoriji F40 (5,84).
Foto: AK Slavonija-Žito
Objavio: Redakcija 031