Servisne informacije [19. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
19.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, ponegdje na Jadranu pretežno sunčano. Mjestimice je u unutrašnjosti moguća poneka kap kiše ili kratkotrajni lokalni pljusak, a u najvišim predjelima može biti slabog snijega. Lokalno je moguća obilna oborina. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Trg slobode 6
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica Hrvatske Republike 18-26 par, 31-43 nep, Županijska ulica 15
od 8:30 do 11:30 sati - Martina Divalta 82/a-90
od 10:00 do 13:00 sati - Otokara Keršovanija 10/a, 9-23/a, Vukovarska cesta 18-42, 23-27/b, Zagrebačka 9/c
od 10:00 do 14:00 sati - Velebitska
od 11:30 do 14:30 sati - Bračka 26-48, 1-83, Hvarska 5-11, Martina Divalta 230, Paška 5-9, Rapska 48-70, 55-75
od 11:45 do 14:00 sati - Pampas 2-26, 1-7, 17, Slaz 2-8, 1, 5, Splavarska 20, 20/a, Strma 4-10/a, 3-13
Aljmaš, Dalj, Dalj planina, Aljmaš planina
od 8:00 do 15:00 sati - Aljmaš: Aljmaška planina 14, 30, 17, 31-33 nep, Mladena Palinkaša 18, 28/a, Rudina balinac 2-4 par, 10, 14, 18, 30, 142, 1, 11-13 nep, 29-33 nep, Rudina bulićev dol 2, 6/a, 8-12 par, 12/a, 22-42 par, 46-48 par, 52, 76-78 par, 82, 82/a, 84, 88, 3-11nep,17, 21-23 nep, 27, 29/a, 33, 41-43 nep, 47, 61/a, 65-69 nep, 75-79 nep, 85, 91, 97, Rudina crkvina 20, 28/b, 7/a, 11, 35, 127/a, 131, 131/a, Rudina klainac 6, 10-12 par, 32-34 par, 44-46 par, 102, 108, 160, 3-5 nep, 11-15 nep, 19-23 nep, 31, 55-57nep,65, 69, 83, 89, 97, 101, Rudina kod bagremika 2, 6, 10, 14, 24, 3, 19, 27, Rudina kod vilme 2-4 par, 6/d, 8, 16, 20-26 par, 32-34 par, 40/c, 42-44 par, 52, 56-64 par, 68, 68/a, 78-80 par, 84-86 par, 90-92 par, 166, 400, 1-5 nep, 15-19 nep, 29, 33,39-41nep, 45, 55, 65-67 nep, 75, 91, Rudina perinac 17, Rudina provalija 8-10 par, 16-18 par, 24, 32, 38, 1, 7, 15-19 nep, 25, 37, Rudina sad 4, 10, 24, 28, 34, 1-3 nep, 27-33 nep, 39, 45, Rudina stepanićevac 22/a, 46, 58/a, 70, 174, 1, 51, 65, 103, Rudina čauševac 4, 42-50 par, 400, 7-9 nep, 15, 41, 45-47 nep, 51, 59, 63-65 nep, Rudina čvorkovac 18, 18/a, 22, 28, 40, 46, 54, 82, 1, 9, 13, 21-25 nep, 29-31 nep, 41, 41/b, 49, 55, 59, Aljmaška planina: Aljmaška planina 2, 2/a, 6, 6/a, 8-10 par, 10/b,12-20par, 28-36 par, 44, 48, 56, 60-62 par, 66, 80-82 par, 88, 100, 136, 212, 296, 400, 1, 5, 5/a, 7, 11-15 nep, 21, 27-29 nep, 35-37 nep, 49, 53, 57, 65, 71-79 nep, 93-95 nep, 103, 133, Čačin dol 1, Šandora Petefija 10, 23, Dalj: Rudina busija 46/b,21, Rudina dolovi 5, Rudina ljubojev čot 46, Rudina vodice 8, Planina Daljska: Šandora Petefija 111
Čepin
od 8:30 do 11:30 sati - Krbavska ulica 1-7 nep, Osječka 62-188/a
Tenja
od 8:30 do 10:00 sati - Ulica Antuna Mandića 1-31 nep
Bijelo Brdo
od 12:00 do 13:00 sati - Ekonomija Klisa 2
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [12.-18.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Osijek domaćin Europskog prvenstva u futsalu za žene 2027.
- Vinkoprom sajam: popusti do 60% i ponude koje se ne propuštaju!
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- KBC Osijek: 9. akcija dobrovoljnog davanja krvi
Objavio: Redakcija 031