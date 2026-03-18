u koordinaciji s, proveli suzbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.Pretragama na više lokacija na područjupronađeno je i oduzetoi drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.Višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da suorganizirali zločinačko udruženje na način da su u zajedničko djelovanje povezali drugih sedam osumnjičenika, u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu nabavu, skladištenje i daljnju prodaju većih količina droga na područjima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, izvijestili su iz policije.Osnovano se sumnja da su 32- i 28-godišnjak od nepoznatih osoba na opisani način nabavili najmanje, dok je za vrijeme realizacije kriminalističkog istraživanja pretragama kod osumnjičenika pronađeno joškonoplje tedroge tipa amfetamin tzv. speed, ukupna vrijednost koje droge iznosi gotovo, dodaju u priopćenju.Također se osnovano sumnja da su osumnjičenici novcem stečenim nabavom i prodajom droge, financirali kupnjuOsumnjičenici su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena USKOK-u.