Slavonija i Baranja

snažan uzlet

hrvatskoj gastronomskoj karti

Gault&Millau za 2026.

izniman uspjeh

dvije od ukupno devet dodijeljenih nagrada

Zmajevac

Restoran vinariju Josić

Zagreba, Istre, Kvarnera i Dalmacije

Danijel Biro

Mladi talent godine 2026.

Slavoniji, Baranji

Pagu

Crna svinja, Meandar, Lumiere, Slavonska kuća Vinkomir, Restoran club Waldinger, Lulu fusion bistro, Čingi Lingi čarda, Didin konak, Baranjska kuća, Citadela i Primitivo.

Primitivo

Mario, Ivor i Svebor Romulić

Poseban doživljaj 2026

OPG-u Čudesna šuma

Kopačkog rita

Marija Romulića

Ovim je nagradama potvrđena posebnost baranjskog eno-gastro identiteta koji se temelji na lokalnim namirnicama, vinskoj tradiciji i snažnoj povezanosti s prostorom, a dolazi kao veliko priznanje za lokalnu gastro scenu koja je napokon pozicionirana na mjesto koje zaslužuje. Od srca čestitam svim nagrađenima

Mislav Matišić

Gault&Millau sceni,

Marinko Rotim

Važan iskorak u međunarodnom pozicioniranju našeg područja donosi i izdavanje posebnog Gault&Millau vodiča za Slavoniju i Baranju, čije će predstavljanje biti početkom svibnja u Osijeku”, naglasila je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak. „Riječ je o projektu koji će na jednom mjestu objediniti vrhunsku gastronomiju, vinsku ponudu i autentične doživljaje te ih predstaviti domaćoj i stranoj publici na najvišoj razini.

200 stranica

Tekst i foto: TZ OBŽ

još su jednom potvrdile svojnai to na najrelevantnijoj adresi - na gala večeri i predstavljanju novog izdanja prestižnog vodičagodinu. Osječko-baranjska županija ostvarila je, osvojivši čak, a jedan se ruralni restoran našao u najprestižnijem društvu.Gault&Millau jedan je od najutjecajnijih svjetskih gastronomskih vodiča, osnovan još 1962. godine, koji danas djeluje u više od 20 zemalja te kroz svoju međunarodnu mrežu osigurava snažnu globalnu vidljivost destinacijama i njihovim najboljim restoranima, chefovima i proizvođačima.Najvažnije priznanje ide ni više ni manje nego u, u, koji se našao u ekskluzivnom društvu 16 najboljih u Hrvatskoj prema Gault&Millau izboru. Ovo je jedini restoran na istoku Hrvatske koji je ocijenjen s četiri kuharske kapice, poznate i kao toke (franc. toques).Ono što ovaj uspjeh čini još značajnijim jest činjenica da se Josić našao uz bok restoranima iz– destinacija koje tradicionalno dominiraju hrvatskom gastronomskom scenom – kao jedini ruralni restoran na tom prestižnom popisu.Kuhinju restorana Josić vodi mladi Baranjac, savršen predstavnik nove generacije chefova koji spajaju tradiciju i suvremeni pristup, a njegove kvalitete potvrdio je trofej25-godišnji Danijel svoje je iskustvo gradio ui fine diningu na, a danas ima vlastitu kulinarsku emisiju i surađuje sa svjetskom kulinarskom platformom Gronda. U Zmajevcu svakodnevno pronalazi nadahnuće u svježim lokalnim sastojcima koje vješto sparuje s poznatim Josićevim vinima.U visokom su se društvu ocijenjenih s tri i dvije kuharske kapice našli i drugi restorani u Slavoniji i Baranji -Izletište, odnosno, dobitnici su trofejaza jedinstven koncept doživljaja prirode i gastronomije, koji se stapa u pravo multisenzorno iskustvo na. Ovo imanje, koje se nalazi na samom rubu, nastavak je osobne priče, jednog od najpoznatijih hrvatskih fotografa i čovjeka koji je zaista jedno s prirodom. Istu ljubav i povezanost osjećaju i žive i njegovi sinovi, braća blizanci Ivor i Svebor.”, istaknuo je, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.Ovi rezultati dolaze kao logičan nastavak uspješne 2025. godine, u kojoj je Slavonija i Baranja također bila prepoznata nakada jeiz restorana Crna svinja nagrađen kao chef tradicijske kuhinje.Radi se o izdanju na hrvatskom i engleskom jeziku, na približno, koje će objediniti najbolje restorane, vinarije, smještaj i doživljaje regije. Projekt se realizira u partnerstvu s turističkim zajednicama Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, s ciljem snažnijeg međunarodnog pozicioniranja Slavonije i Baranje, kao vodeće kontinentalne eno-gastro destinacije.