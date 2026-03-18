Od 16. do 30. ožujka trgovački centar Portanova slavi veliki jubilej – 15 godina zajedničkih trenutaka sa svojim posjetiteljima.

Petnaest godina susreta, shoppinga, događanja i dobrih uspomena koje su zajedno stvarali posjetitelji i Portanova obilježavaju se uz čak 15 dana nagrađivanja, iznenađenja i zabave za sve generacije.

Središnji dio proslave čini Portanova Golden Ticket, rođendanska nagradna igra koja traje tijekom cijelog razdoblja. Posjetitelji koji od 16. do 30. ožujka posjete Portanovu i obave kupovinu imaju priliku pronaći jednu od 15 zlatnih karata koje donose poklon bon u vrijednosti od 150 eura. Sretni pronalazači svoju nagradu mogu odmah preuzeti na Info pultu i tako postati dio ove velike rođendanske priče.

U sklopu proslave 15. rođendana, Portanova je pripremila i zanimljiv nagradni natječaj pod nazivom „Najvjerniji posjetitelj“. Ako kod kuće imate spremljen stari račun iz Portanove, sada je pravo vrijeme da ga potražite – jer upravo on može biti vaša karta do vrijedne nagrade! Onaj tko pronađe najstariji račun osvaja 150 € na Portanova poklon kartici. Natječaj je objavljen na Facebook profilu Portanove, a sudjelovati možete do 24. ožujka 2026. u 11 sati, nakon čega će biti proglašen sretni dobitnik ili dobitnica.

Vrhunac slavlja – veliki rođendanski vikend
Najuzbudljiviji dio proslave stiže tijekom rođendanskog vikenda, 21. i 22. ožujka, kada Portanova postaje središte odlične atmosfere, zabave i shoppinga.

Tijekom oba dana, od 15 do 19 sati, cijeli centar ispunit će dnevni rođendanski party uz glazbu, animaciju i veselo rođendansko raspoloženje.

Rođendansko slavlje donosi i posebne popuste u brojnim trgovinama, pa je ovo idealna prilika za shopping po povoljnijim cijenama i pronalazak novih favorita.

Za najmlađe posjetitelje u subotu u 16 sati pripremljen je K-POP rođendanski party, uz ples, glazbu i zabavni program koji će oduševiti sve male ljubitelje modernih ritmova.

Veliko slavlje završava u nedjelju u 18 sati, kada slijedi spektakularno rođendansko finale – uz tortu, šampanjac i kišu balona ispunjenih nagradama, koja će dodatno uljepšati ovaj poseban vikend.

15 godina zajedničkih uspomena
Ova velika obljetnica prilika je za zahvalu svima koji su tijekom godina bili dio Portanove – jer upravo su posjetitelji oni koji su ovu priču učinili posebnom.

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vas. Hvala vam što ste dio naše priče, što zajedno s nama stvarate uspomene i što već 15 godina birate Portanovu kao mjesto susreta, shoppinga i dobrog raspoloženja.“

Radne nedjelje
Za sve koji planiraju rođendanski shopping, stižu i dobre vijesti – ova i sljedeća nedjelja u Portanovi su radne! Iskoristite dodatne dane za kupovinu, uživajte u rođendanskoj atmosferi i ne propustite posebne popuste i događanja koja vas očekuju u sklopu proslave 15. rođendana.

[Sponzorirani članak]


