[Sponzorirani članak]

trgovački centarslavi veliki jubilej –sa svojim posjetiteljima.Petnaest godinakoje su zajedno stvarali posjetitelji i Portanova obilježavaju se uz čak, iznenađenja i zabave za sve generacije.Središnji dio proslave čini, rođendanskakoja traje tijekom cijelog razdoblja. Posjetitelji koji od 16. do 30. ožujka posjete Portanovu i obave kupovinu imaju priliku pronaći jednu odkoje donoseu vrijednosti od. Sretni pronalazači svoju nagradu mogu odmah preuzeti na Info pultu i tako postati dio ove velike rođendanske priče.U sklopu proslave 15. rođendana, Portanova je pripremila i zanimljiv nagradni natječaj pod nazivom „“. Ako kod kuće imate spremljeniz Portanove, sada je pravo vrijeme da ga potražite – jer upravo on može biti vaša! Onaj tko pronađe najstariji račun osvajana. Natječaj je objavljen na Facebook profilu Portanove, a sudjelovati možete donakon čega će biti proglašen sretni dobitnik ili dobitnica.Najuzbudljiviji dio proslave stiže tijekom rođendanskog vikenda,, kada Portanova postaje središteTijekom oba dana,cijeli centar ispunit će dnevniuz glazbu, animaciju i veselo rođendansko raspoloženje.Rođendansko slavlje donosi iu brojnim trgovinama, pa je ovo idealna prilika za shopping po povoljnijim cijenama i pronalazak novih favorita.Za najmlađe posjetitelje u subotu u 16 sati pripremljen je, uz ples, glazbu i zabavni program koji će oduševiti sve male ljubitelje modernih ritmova.Veliko slavlje završava u nedjelju u 18 sati, kada slijedi– uzispunjenih nagradama, koja će dodatno uljepšati ovaj poseban vikend.Ova velika obljetnica prilika je za zahvalu svima koji su tijekom godina bili dio Portanove – jer upravo su posjetitelji oni koji su ovu priču učinili posebnom..“Za sve koji planiraju rođendanski shopping, stižu i dobre vijesti – ova i sljedeća nedjelja u Portanovi su radne! Iskoristite dodatne dane za kupovinu, uživajte u rođendanskoj atmosferi i ne propustite posebne popuste i događanja koja vas očekuju u sklopu proslave 15. rođendana.