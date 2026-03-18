Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima

DVD-a Našice

osobne zaštitne opreme

VZ Osječko-baranjske županije

115 dobrovoljnih vatrogasnih društava

javne profesionalne postrojbe Beli Manastir i Čepin

Nataša Tramišak

Slavko Tucaković

Krešimir Kašuba,

Zoran Pakšec

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije jedna je od najvećih i najjačih vatrogasnih zajednica u Hrvatskoj, što potvrđuju i sve navedene brojke. Posebno je važno istaknuti kvalitetnu suradnju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Osim što skrbe o sigurnosti stanovništva i djeluju na području Osječko-baranjske županije, naši vatrogasci sudjeluju i u intervencijama diljem Hrvatske, gdje god je njihova pomoć potrebna. Često ističemo koliko je vatrogascima važna zaštitna oprema u borbi protiv požara. Ona je prijeko potrebna, prije svega kako bi zaštitili sebe, svoje zdravlje i živote, a time i mogli učinkovito štititi živote drugih ljudi te njihovu imovinu. Zahvaljujemo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i Vladi Republike Hrvatske na ovoj vrijednoj opremi i svim ulaganjima koja kontinuirano osiguravaju za naše vatrogasce. Posebno želimo istaknuti ulogu dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na području Osječko-baranjske županije djeluju 23 vatrogasne zajednice, 148 dobrovoljnih vatrogasnih društava i više od 3.000 vatrogasaca. To je doista impresivna brojka koja svjedoči o snazi zajedništva u našoj županiji – o ljudima koji su spremni riskirati vlastite živote kako bi zaštitili druge. Svima njima upućujem iskrenu zahvalu. Još jednom zahvaljujem na ovoj vrijednoj opremi i vjerujem da će biti od velike koristi, kako u intervencijama, tako i u edukaciji i obuci novih, mladih vatrogasaca. Ujedno se nadam da će potrebe za njezinim korištenjem u stvarnim požarima biti što rjeđe

Slavko Tucaković

I danas bilježimo požare, ponajviše na području Zadarske županije. Unatoč tome, nastavljamo s jačanjem kapaciteta na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Riječ je o projektu koji se provodi već nekoliko godina, a ovo su danas vidljivi rezultati tog rada. Ovom prilikom moram zahvaliti županici, koja je ovaj projekt započela još kao ministrica. Velika zahvala ide i Ministarstvu regionalnog razvoja te Vladi Republike Hrvatske, koja je omogućila ovakvo ustrojstvo i donošenje novog zakonskog okvira, čime nam je otvoren prostor za sudjelovanje u ovako značajnim projektima. Sam projekt jačanja kapaciteta predviđa opremanje ukupno 10.224 vatrogasca u Republici Hrvatskoj kompletnom zaštitnom opremom – od kaciga, kombinezona i zaštitnih naočala do rukavica i čizama. Danas smo započeli s podjelom kaciga, zaštitnih naočala i rukavica, pri čemu 1.580 kompleta dolazi na područje Osječko-baranjske županije. To me osobito raduje jer Slavonija to zaslužuje, kao i vatrogasci koji ovdje djeluju, a posebno dobrovoljni vatrogasci koji nesebično daju sebe za svoju zajednicu. U sklopu projekta ugovorena je i nabava 149 pick-up vozila s nadogradnjom, od kojih će 15 tijekom ove godine stići na područje Osječko-baranjske županije. Također, predviđena je nabava 34 vatrogasne autocisterne. Sve su to konkretni rezultati koji će uskoro biti vidljivi na terenu. Uz to, već je ugovoreno, odnosno realizirano, 70 milijuna eura za izgradnju i adaptaciju vatrogasnih domova. Još jednom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, jer će ova oprema značajno povećati operativnu spremnost i mobilnost naših dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i dodatno unaprijediti sigurnost svih naših vatrogasaca.

Zoran Pakšec

Također zahvaljujemo svim čelnicima jedinica lokalne samouprave koji su prepoznali važnost vatrogastva u našoj županiji, kao i Vladi Republike Hrvatske. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije već nekoliko godina skrbi o jedinicama lokalne samouprave te pomaže njihovim čelnicima doprinoseći opremom iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Upravo ta podrška svrstava Osječko-baranjsku županiju među vodeće u Republici Hrvatskoj. Posebno zahvaljujem glavnom vatrogasnom zapovjedniku što je prepoznao intenzitet i kapacitete naše županije, kao i stručnost naših ljudi – prije svega dobrovoljnih vatrogasaca, ali i profesionalaca – koji se dokazuju kroz angažman tijekom protupožarne sezone na priobalju. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni našu žitnicu, koja je iznimno važna za Republiku Hrvatsku. Upravo zato, kroz moju zapovijed, vatrogasci Osječko-baranjske županije intenzivno se pripremaju za nadolazeću sezonu. Kao što je već istaknuo glavni vatrogasni zapovjednik, oprema koju smo danas primili tek je prvi dio – riječ je o najpotrebnijoj i najizloženijoj opremi, onoj koja se najviše troši i koja je vatrogascima ključna prilikom intervencija na požarima otvorenog prostora. Nažalost, već u ožujku svjedočimo povećanom broju požara na otvorenom, često uzrokovanih ljudskim nemarom. Nadam se da ćemo u suradnji s Policijskom upravom osječko-baranjskom uspjeti smanjiti broj namjerno izazvanih požara. Što se tiče vatrogasaca, oni su uistinu vrijedni i predani. S 148 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 4 profesionalne vatrogasne postrojbe, smatramo da zauzimamo visoko mjesto unutar Hrvatske vatrogasne zajednice te smo u svakom trenutku na raspolaganju glavnom vatrogasnom zapovjedniku

Krešimir Kašuba

Imamo sedam dobrovoljnih vatrogasnih društava, dva industrijska, jednu javnu vatrogasnu postrojbu, i to je jedna velika snaga u koju ulažemo znatna sredstva, godišnje milijun eura. Drago mi je da su naši vatrogasci na jednoj stvarno visokoj spremnosti i stručnosti. Ono što je najvažnije, ulijevaju sigurnost u naše stanovništvo

