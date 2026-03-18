Krenula online prodaja ulaznica za utakmicu protiv Slaven Belupa
18.03.2026. 8:45
U tijeku je online prodaja ulaznica za predstojeću prvenstvenu utakmicu, koju će Bijelo-plavi iduće nedjelje, 22. ožujka 2026., odigrati protiv Slaven Belupa u Koprivnici (15 sati).
Sve možete obaviti na web stranici ulaznice.hr, a cijena ulaznice za gostujući sektor iznosi 14 eura. Kupovina će biti moguća i na dan utakmice, na blagajnama stadiona Ivan Kušek Apaš od 13 sati pa do početka susreta.
Jedna osoba može kupiti najviše 5 jednokratnih ulaznica uz predočenje osobnog dokumenta za svaku osobu.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
