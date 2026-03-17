Kvalitetno gospodarenje otpadom jedan je od temeljnih izazova razvijenih društava 21. st. Imamo dužnost isporučiti najviše razvojne standarde Slavoncima i Baranjcima i zato realiziramo strateški projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Projekt je to koji izravno utječe na kvalitetu života naših stanovnika, zaštitu okoliša i budući razvoj Slavonije i Baranje, ali i cijelog istoka Hrvatske. Izgradnja pretovarnih stanica u Đakovu i Belom Manastiru konkretni je dokaz da temeljito i odgovorno gradimo moderan model gospodarenja otpadom. Naš je cilj jasan — manje odlaganja, više učinkovitosti, viši ekološki standardi i dugoročno održiv sustav kakav naši građani zaslužuju. Kvalitetno gospodarenje otpadom znači čišći životni prostor za sve obitelji i sve građane Slavonije i Baranje, ali nosi i pametnu potporu modernom gospodarstvu, gospodarstvu visokih tehnologija. Ono što u ovom pogledu realiziramo u našem vremenu, služit će i našoj i budućim generacijama Slavonije i Baranje te cijelog istoka Hrvatske. Uspostavom cjelovitog regionalnog sustava stvaramo preduvjete za smanjenje odlaganja otpada, povećanje učinkovitosti, bolje iskorištavamo resurse te usklađujemo s nacionalnim, ali i ciljevima našeg kontinenta u području zaštite okoliša

Takva potpora daje dodatnu sigurnost i snažan poticaj njegovoj daljnjoj realizaciji. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom osigurati moderan, učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom na dobrobit svih naših stanovnika

Županicaobišla je nove urede, a nakon toga i radove nau Đakovu i Belom Manastiru te se na terenu uvjerila u tijek realizacije ovoginfrastrukturnog projekta, koji predstavlja jedan od ključnih koraka prema uspostavigospodarenja otpadom u istočnoj Hrvatskoj. Izgradnja pretovarnih stanica važan je iskorak prema punoj uspostavi, strateški važnog projekta za istočnu Hrvatsku kojim će se osiguratiodrživo gospodarenje otpadom za područje. Važnost uspostave ovakvog Centra prepoznala je i, koja je 20. studenoga 2025. godine proglasilaprioritetnim nacionalnim projektom, čime je dodatno potvrđena njegova važnost i osiguran stabilan financijski okvir za realizaciju.– istaknula je županica, zahvalivši se pri tome Vladi RH na uvrštavanju projekta u svoje prioritete. -– zaključila je Tramišak.Predsjednik Uprave Ekosanaglasio je kako su trenutno u fazi postupka javne nabave za izgradnju glavnog postrojenja RCGO-a koje se nalazi uProjekt RCGO Orlovnjak obuhvaćalokalne samouprave u, a njegova procijenjena vrijednost iznosi više od. Planirano je da se projekt sufinancira sredstvima Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., pri čemu bi 85 posto sredstava bilo osigurano iz europskih i nacionalnih izvora, dok preostali udio osigurava korisnik, odnosno društvo EKOS. U sklopu uspostave budućeg sustava, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. sufinancira se izgradnja triju pretovarnih stanica, među kojima su dvije na području Osječko-baranjske županije — u Đakovu i Belom Manastiru. Ukupna vrijednost projekta izgradnje triju pretovarnih stanica iznosi 6,9 milijuna eura, a obuhvaća i povezane usluge stručnog nadzora te upravljanja projektom. Pretovarne stanice imat će važnu ulogu u optimizaciji transporta otpada, smanjenju operativnih troškova i učinkovitijem funkcioniranju cjelokupnog sustava.Pretovarna stanica Đakovo gradi se uz postojeće, na području grada Đakova, a vrijednost izgradnje iznosi nešto više od. Planirani kapacitet stanice je, a obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave, uključujući Grad Đakovo. Pretovarna stanica Beli Manastir gradi se uz postojeće odlagalište otpada u Belom Manastiru, a vrijednost ugovora iznosi oko 2.2 milijuna eura. Njezin planirani kapacitet je, a obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave, uključujući Grad Beli Manastir. Završetak izgradnje obje pretovarne stanice planiran je do kraja svibnja ove godine.Gradonačelnik Grada Belog Manastiranaglasio je kako im komunalni otpad, baš kao i ostatku Europske unije, predstavlja najveći izazov zbog čega im je izgradnja pretovarne stanice prijeko potrebna. -– rekao je Pavelić. Zamjenik gradonačelnika Grada Đakovakazao je kako u Gradu Đakovu već razmišljaju o budućnosti, kad je riječ o gospodarenju otpadom te najavio da će se uz pretovarnu stanicu ondje naći i reciklažno dvorište komunalnog otpada, sortirnica, te kompostana.U idućem razdoblju Osječko-baranjska županija nastavit će pružati potporu svim aktivnostima koje vode prema realizaciji ovog strateškog projekta, u suradnji s društvom EKOS, jedinicama lokalne samouprave, resornim ministarstvima i nadležnim institucijama, s ciljem uspostave kvalitetnog i održivog sustava gospodarenja otpadom na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.