USKOK u akciji: Devet osoba uhićeno na područuju Osijeka i Vukovara
17.03.2026. 12:48
U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska, navode iz USKOK-a u priopćenju.
Navedene radnje provode se na području Vukovara i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca.
Kako neslužbeno doznaje Index, osumnjičeno je devet osoba, a jedan od organizatora sin predsjednice Općinskog suda u Vukovaru.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
