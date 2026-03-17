20 godina borbe za djecu: Ovo priznanje nosi puno dublju priču
17.03.2026. 13:03
Priznanje Ponos Hrvatske, koje se dodjeljuje pojedincima za iznimna humana i nesebična djela, ove je godine dodijeljeno Tomislavu Ramljaku, voditelju Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Ovo prestižno priznanje ujedno je i snažna potvrda dvadesetogodišnjeg rada Centra koji kontinuirano djeluje na zaštiti djece i mladih, osobito u digitalnom okruženju.
Centar danas skrbi o oko 150 djece kroz različite oblike smještaja i podrške te godišnje kroz preventivne programe i edukacije obuhvaća više od 60.000 djece, roditelja i stručnjaka diljem Hrvatske. Centra za sigurniji internet, koji djeluje u sklopu Centra, razvija i provodi niz edukativnih i savjetodavnih aktivnosti usmjerenih na sigurnost djece na internetu, a njegovu važnost prepoznaju brojne lokalne sredine, pa su uredi osim u Osijeku, otvoreni u Zagrebu, Splitu i Puli, a uskoro se otvaraju i novi.
- Ovo priznanje velika je čast i pohvala svemu što djelatnici i volonteri našeg Centra rade. Nama je najveća zasluga što se svakodnevno brinemo o 150 djece i imamo više od 60.000 roditelja, stručnjaka i djece u našim preventivnim programima i edukacijama. To nam daje poticaj da nastavimo raditi dalje istim tempom - istaknuo je Tomislav Ramljak povodom dodjele nagrade.
Dodaje kako priznanje ne pripada samo pojedincu, već cijelom timu, kao i sredinama koje stoje iza rada Centra i uz čiju se podršku provode sve aktivnosti.
- Bili smo prvi u Hrvatskoj kad smo započeli, toliko prvi da su nas ljudi čudno gledali. Nismo se dali, već smo nastavili još upornije i s još kvalitetnijim preventivnim programima. Na kraju se ispostavilo da smo bili ispred svog vremena, što pokazuje i, nažalost, sve veći broj nasilja nad djecom i mladima na internetu - naglasio je Ramljak.
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je jedna od vodećih organizacija u Hrvatskoj u području zaštite djece, a njegov rad potvrđen je i nizom međunarodnih priznanja, uključujući nagradu koju je 2022. godine dodijelila švedska kraljica upravo za doprinos sigurnosti djece na internetu.
U godini u kojoj obilježava 20 godina djelovanja, Centar dodatno razvija svoje kapacitete te u Višnjevcu završava izgradnju prve poliklinike u Hrvatskoj specijalizirane za djecu žrtve kibernetičke traume, projekt koji predstavlja važan iskorak u sustavnoj brizi za mentalno zdravlje djece i mladih.
Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske bit će emitirana 28. ožujka na Hrvatskoj radioteleviziji.
Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)