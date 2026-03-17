Foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Priznanje, koje se dodjeljuje pojedincima za iznimnaove je godine dodijeljeno, voditelju. Ovo prestižno priznanje ujedno je i snažna potvrdaCentra koji kontinuirano djeluje na zaštiti djece i mladih, osobito u digitalnom okruženju.Centar danas skrbi o okokroz različite oblike smještaja i podrške te godišnje kroz preventivne programe i edukacije obuhvaća više oddiljem Hrvatske., koji djeluje u sklopu Centra, razvija i provodi niz edukativnih i savjetodavnih aktivnosti usmjerenih na sigurnost djece na internetu, a njegovu važnost prepoznaju brojne lokalne sredine, pa su uredi osim u Osijeku, otvoreni u Zagrebu, Splitu i Puli, a uskoro se otvaraju i novi.- istaknuo je Tomislav Ramljak povodom dodjele nagrade.Dodaje kako priznanje ne pripada samo pojedincu, već cijelom timu, kao i sredinama koje stoje iza rada Centra i uz čiju se podršku provode sve aktivnosti.- naglasio je Ramljak.danas je jedna odu Hrvatskoj u području zaštite djece, a njegov rad potvrđen je i nizom međunarodnih priznanja, uključujući nagradu koju je 2022. godine dodijelila švedska kraljica upravo za doprinos sigurnosti djece na internetu.U godini u kojoj obilježava 20 godina djelovanja, Centar dodatnote u Višnjevcu završava izgradnjuu Hrvatskoj specijalizirane za djecu žrtve kibernetičke traume, projekt koji predstavlja važan iskorak u sustavnoj brizi za mentalno zdravlje djece i mladih.Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske bit će emitirana 28. ožujka na Hrvatskoj radioteleviziji.