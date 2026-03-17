Tijekom lijepih dana i skoro toplijih mjeseci, kada su češćate radovi na otvorenom (građevinski, poljoprivredni i šumarski), povećava se mogućnostVažno je unaprijed razmišljati o vremenu i mjestu provođenja takvih aktivnosti te planirati ih na siguran način.smanjuje se opasnost za ljudske živote i imovinu te mogućnost nastanka i nekontroliranog širenja požara.Podsjećamo građane, prilikom spaljivanja suhe trave, raslinja i biljnog otpada na otvorenim prostorima, u vrijeme i mjestu gdje i kada je to, da posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim tekućinama i predmetima, jer ako sesve propisane sigurnosne mjere, onda su takve radnje čest uzrok nastanka i širenja požara.Također, s obzirom na češća druženja na otvorenom, pozivaju građane datrebaju obratiti i prilikom paljenja vatre za roštilj, kako bi se spriječilo nekontrolirano širenje vatre i nastanak požara.Skreću pozornost i nabacanja šibica, opušaka i drugih gorećih i užarenih tvari na otvorene površine te obavljanje radnji uslijed kojih dolazi do iskrenja i mogu prouzročiti požar (rezanje metala, zavarivanje i sl.), osim na mjestima koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom.- Spaljivanje suhe trave, raslinja ili biljnog otpada može se obaviti samo sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o mjerama zaštite od požara (pri spaljivanju biljnog otpada) na otvorenom koju donose gradovi, općine ili županije.- Odabrati mjesto na kojem se pali vatra na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.- Tlo na kojem se pali vatra očistiti od svega onoga što je lakozapaljivo, a samo mjesto spaljivanja izolirati odnosno očistiti u širini najmanje 5 metara.- Biti nazočan spaljivanju suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada, odnosno u svakom trenutku imati kontrolu nad vatrom, a uz sebe odnosno u blizini imati u pripremi sve što je potrebno za početno gašenje mogućeg požara.- Osoba koja je vatru naložila, dužna ju je i pravilno ugasiti koriteći pri tome vodu, pjenu ili prah.- Mjesto paljenja smije se napustiti tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom.- Zabranjeno je spaljivanje suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada te loženja vatre i roštilja na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.- Ne koristite dronove za snimanje ili fotografiranje požara jer na taj način ugrožavate sigurnost protupožarnih vozila i zrakoplova, sprječavate gašenje i produljujete vrijeme gašenja požara.- Osobama starije životne dobi i lošijeg zdravstvenog stanja, ne preporuča se paliti vatru.- Ne bacajte opuške kroz prozor automobila.- Lakozapaljive materijale, upaljače i šibice ne ostavljajte na mjestima dostupnim izvorima topline ili svjetlosti ili dostupne djeci- Klimatske promjene, toplinski valovi i slično, ali i relativna dostupnost na tržištu, „upućuju nas“ - vrijeme je da razmislimo o nabavi vatrogasnih aparata; od priručnih u vozilima do aparata u objektima gdje provodimo vrijeme (kuća, stan, vikendica…) za početno gašenje požara koji se postavljaju blizu potencijalnih izvora nastanka požara.- U tom smislu, na raspolaganju je niz uređaja koji se mogu nabaviti za vatro odnosno plinodetekciju.- Ujedno, podsjećamo na odgovorno ponašanje - primjerice, ne parkirati vozila na pristupima koja su predviđena za interventne postrojbe primjerice vatrogasna vozila, na šumskim putevima koji su inače protupožarni koridori i slično.- Kad primijetite neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, pristupite otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju (početnog) požara, vodeći pri tome računa da ne dovedete u opasnost sebe ili drugu osobu.- Ako niste uspjeli otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužni ste odmah pozvati pomoć na brojeve 112, 193 ili 192,- u slučaju požara suhe trave, raslinja ili biljnog otpada u blizini stambenog prostora (stana, kuće ili vikend kuće), a u kojem se u tom trenutku nalazite i koji ne možete na siguran način napustiti, odmah zatvorite vrata i prozore kako biste spriječili ulazak dima,- zaštitite nos i usta radi sprječavanja udisanja dima, na način da ih prekrijete zaštitnom maskom ili vlažnom tkaninom,- pomozite osobama u Vašoj blizini, osobito djeci, bolesnima, starijima i teško pokretnima,- ukoliko posjedujete vatrogasni aparat, pokušajte njime ugasiti požar,- vodite računa o tome da se električne instalacije ne gase istim sredstvima kao papir ili drvo- ne približavajte se požaru i lakozapaljivim materijalima,- ne hodajte kroz vatru,- ukoliko je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način tako da legnete na pod i zakotrljate se.- Kad primijetite neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, pristupite otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju (početnog) požara, vodeći pri tome računa da ne dovedete u opasnost sebe ili drugu osobu.- Ako niste uspjeli otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužni ste odmah pozvati pomoć na brojeve 112, 193 ili 192,- pronađite sigurno mjesto na kojem niste okruženi suhom travom, raslinjem ili materijalima koje je zahvatio požar,- nos i usta zaštitite zaštitnom maskom ili mokrom tkaninom radi sprječavanja udisanja dima te izlaganja vatri koje dovodi do gubitka svijesti,- ukoliko vatra još nije zahvatila vaš objekt, pokušajte vodom zaliti prostor oko objekta te na taj način usporiti širenje požara,- učinite to samo u slučaju ukoliko imate dovoljno vremena i bez ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života,- ukoliko se nalazite u blizini vodene površine, mora, rijeka ili jezera, a požar se brzo širi, uđite u vodu i ondje dočekajte hitnu pomoć,- vodite računa o smjeru vjetra i mogućim promjenama smjera,- ako u vašoj blizini nema vodenih površina ili stijena te se ne možete zaštiti, lezite na tlo licem prema dolje i zaštitite se zemljom ili mokrom tkaninom,- ukoliko je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način da legnete na pod i zakotrljate se,- pratite upute hitnih službi te u slučaju evakuacije stanovništva, postupajte prema njima bez odgode,- ukoliko se nalazite u vozilu, izađite iz njega i potražite zaštitu.- izazivanje požara: od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana- izazivanje požara iz nehaja: od 260 do 1.990 eura- neprijavljivanje požara: od 130 do 1.990 eura