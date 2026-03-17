Vijesti::Communis
Carinski službenici u dva odvojena slučaja na graničnom prijelazu Stara Gradiška spriječili su kršenja propisa prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije te su izdali prekršajne naloge zbog neprijavljene gotovine i nezakonitog unosa zaštićene vrste.

Državljaninu Republike Srbije izdan je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, pri ulasku u carinsko područje Europske unije nije ispunio obvezu prijave gotovine u iznosu od 33.450,00 BAM, niti pisanim putem niti elektronički putem obrasca za prijavu. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.100,00 eura.

Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.

U drugom slučaju, carinski službenici izdali su prekršajni nalog državljaninu Republike Srbije zbog prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. Navedeni je, kao vozač osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka, prilikom ulaska u carinsko područje Europske Unije propustio podnijeti carinsku deklaraciju za robu za koju su propisane zabrane unosa.

Pregledom vozila u prtljažniku je pronađena sirova koža s glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste. Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 1.500,00 eura, a predmetna roba je oduzeta, izvijestili su iz Carinske uprave.

Carinska uprava podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.


Foto: Carinska uprava


