u dva odvojena slučaja na graničnom prijelazuspriječili suprilikom ulaska u carinsko područje Europske unije te su izdali prekršajne naloge zbog neprijavljene gotovine i nezakonitog unosa zaštićene vrste.Državljaninuizdan jezbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, pri ulasku u carinsko područje Europske unijeobvezu prijave gotovine u iznosu od, niti pisanim putem niti elektronički putem obrasca za prijavu. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu odCarinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unijeu iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.U drugom slučaju, carinski službenici izdali su prekršajni nalog državljaninu Republike Srbije zbog prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini. Navedeni je, kao vozač osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka, prilikom ulaska u carinsko područje Europske Unije propustio podnijeti carinsku deklaraciju za robu za koju su propisane zabrane unosa.Pregledom vozila u prtljažniku je pronađenas glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste. Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od, a predmetna roba je, izvijestili su iz Carinske uprave.Carinska uprava podsjeća putnike nakoji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.