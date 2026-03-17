"Sindikalno proljeće": Šest sindikata u subotu izlazi na ulice
17.03.2026. 9:57
Šest sindikata javnih službi najavljuje prosvjed „Sindikalno proljeće“, koji bi se trebao održati 21. ožujka u 12 sati na Europskom trgu u Zagrebu, ako do tada dobiju potrebne dozvole. Prosvjed organiziraju tri obrazovna sindikata uz podršku sindikata iz zdravstva, mirovinskog sustava i kulture.
Glavni razlog nezadovoljstva je izostanak socijalnog dijaloga s Vladom, koja je osnovicu plaća odredila uredbom umjesto dogovorom sa sindikatima. Sindikati traže obnovu pregovora, provedbu ranije potpisanih sporazuma u obrazovanju te nastavak kolektivnih pregovora.
Predstavnici sindikata upozoravaju na loš položaj radnika u javnim službama, posebno u zdravstvu, te ističu kako se njihov glas sve manje uvažava. Najavljuju velik odaziv na prosvjed, ali i mogućnost daljnjih akcija, uključujući štrajk, ako se odnos Vlade ne promijeni.
Naglašavaju da njihov prosvjed nije u sukobu s već najavljenim velikim sindikalnim prosvjedom 18. travnja, kojem će se također pridružiti ako ne dođe do pomaka u dijalogu s Vladom.
