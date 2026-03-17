zemlja bez opasnosti od mina

najtežih poglavlja

očišćena

²

107 tisuća mina

1,2 milijarde eura

Europske unije

ponovnu upotrebu

sigurnost i kvalitetu života

dugotrajnim

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Hrvatska je početkom ožujka postala, čime je završila jedno odposlijeratnog razdoblja i ispunila obveze iz Ottawske konvencije. Nakon više od 30 godina, sva poznata minski sumnjiva područja suOd kraja 1990-ih razminirano je oko 1835 km, pri čemu je uklonjeno gotovoi velik broj neeksplodiranih sredstava. U taj je proces uloženo oko, uz značajnu potporu, koja je osigurala gotovo četvrtinu sredstava.Razminiranje je omogućilozemljišta za poljoprivredu, šumarstvo i turizam te povećalostanovništva. Istodobno, Hrvatska danas svoje znanje i iskustvo prenosi i na međunarodne projekte razminiranja.Ovo postignuće pokazuje da seulaganjem, suradnjom i stručnim radom mogu uspješno ukloniti i najteže posljedice rata.