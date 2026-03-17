Hrvatska napokon bez mina: završena opasna misija duga 30 godina
17.03.2026. 9:01
Hrvatska je početkom ožujka postala zemlja bez opasnosti od mina, čime je završila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog razdoblja i ispunila obveze iz Ottawske konvencije. Nakon više od 30 godina, sva poznata minski sumnjiva područja su očišćena.
Od kraja 1990-ih razminirano je oko 1835 km ² , pri čemu je uklonjeno gotovo 107 tisuća mina i velik broj neeksplodiranih sredstava. U taj je proces uloženo oko 1,2 milijarde eura, uz značajnu potporu Europske unije, koja je osigurala gotovo četvrtinu sredstava.
Razminiranje je omogućilo ponovnu upotrebu zemljišta za poljoprivredu, šumarstvo i turizam te povećalo sigurnost i kvalitetu života stanovništva. Istodobno, Hrvatska danas svoje znanje i iskustvo prenosi i na međunarodne projekte razminiranja.
Ovo postignuće pokazuje da se dugotrajnim ulaganjem, suradnjom i stručnim radom mogu uspješno ukloniti i najteže posljedice rata.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
