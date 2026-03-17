Uskrsna čarolija stiže u Osijek – budite dio priče!
17.03.2026. 8:17
Grad Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka pozivaju udruge nacionalnih manjina s područja Osijeka, Slavonije i Baranje, kao i lokalne obrtnike i proizvođače, da se uključe u ovogodišnji Uskrsni sajam, koji će se održati u subotu, 04. travnja 2026., na Trgu Ante Starčevića od 9 do 13 sati.
Ovaj prigodni događaj organizira se s ciljem predstavljanja bogate tradicije, običaja i autentičnih proizvoda našega kraja, a ujedno je i prilika za druženje građana, posjetitelja i izlagača u blagdanskom ozračju. Sajam će okupiti raznolike izlagače koji će predstaviti rukotvorine, tradicijske uskrsne dekoracije, domaće proizvode, suvenire te specijalitete karakteristične za uskrsno razdoblje.
Posjetitelji će moći upoznati običaje različitih zajednica, kušati domaće delicije te pronaći jedinstvene proizvode izrađene s puno truda i ljubavi. Cilj sajma je dodatno potaknuti očuvanje kulturne baštine, ali i pružiti podršku lokalnim proizvođačima, obrtnicima i udrugama koje svojim radom čuvaju tradiciju.
Posebna pažnja posvećena je najmlađima. Za njih je pripremljena kreativna radionica izrade uskrsnih čestitki, gdje će djeca kroz igru i stvaralaštvo moći izraditi vlastite blagdanske uspomene i razvijati svoju maštu.
Vrhunac prijepodnevnog programa bit će dolazak Moto zeka, koji će točno u 12 sati svojim dolaskom donijeti dodatnu radost i veselje, posebno među djecom. Ova zanimljiva uskrsna tradicija svake godine izaziva veliko oduševljenje i stvara nezaboravnu atmosferu.
Pozivaju sve zainteresirane izlagače da im se pridruže i predstave svoje proizvode, običaje i kreativne ideje te tako obogate ovaj uskrsni događaj.
Prijave za sudjelovanje primamo putem e-mail adrese: [email protected]
Rok za prijavu je 30. ožujka 2026. godine.
Dođite, sudjelujte i provedite ugodno uskrsno prijepodne u srcu Osijeka uz bogat program, tradiciju, druženje i blagdansko raspoloženje!
Tekst: TZ Osijek
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)