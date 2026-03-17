Grad Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka

pozivaju udruge nacionalnih manjina s područja Osijeka, Slavonije i Baranje, kao i lokalne obrtnike i proizvođače, da se uključe u ovogodišnji Uskrsni sajam, koji će se održati u, naOvaj prigodni događaj organizira se s ciljem predstavljanjanašega kraja, a ujedno je i prilika za druženje građana, posjetitelja i izlagača u blagdanskom ozračju. Sajam će okupiti raznolike izlagače koji će predstaviti rukotvorine, tradicijske uskrsne dekoracije, domaće proizvode, suvenire te specijalitete karakteristične za uskrsno razdoblje.Posjetitelji će moći upoznati običaje različitih zajednica, kušati domaće delicije te pronaći jedinstvene proizvode izrađene s puno truda i ljubavi. Cilj sajma je dodatno potaknutikulturne baštine, ali i pružiti podršku lokalnim proizvođačima, obrtnicima i udrugama koje svojim radom čuvaju tradiciju.Posebna pažnja posvećena je najmlađima. Za njih je pripremljenaizrade uskrsnih čestitki, gdje će djeca kroz igru i stvaralaštvo moći izraditi vlastite blagdanske uspomene i razvijati svoju maštu.Vrhunac prijepodnevnog programa bit će dolazak, koji će točno u 12 sati svojim dolaskom donijeti dodatnuposebno među djecom. Ova zanimljiva uskrsna tradicija svake godine izaziva veliko oduševljenje i stvara nezaboravnu atmosferu.Pozivaju sve zainteresirane izlagače da im se pridruže i predstave svoje proizvode, običaje i kreativne ideje te tako obogate ovaj uskrsni događaj.Prijave za sudjelovanje primamo putem e-mail adrese:Rok za prijavu jegodine.Dođite, sudjelujte i provedite ugodno uskrsno prijepodne u srcu Osijeka uz bogat program, tradiciju, druženje i blagdansko raspoloženje!