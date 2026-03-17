Servisne informacije [17. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
17.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te osjetno hladnije. Povremeno kiša, u Dalmaciji moguće i pljuskovi s grmljavinom. U gorskim predjelima susnježica i snijeg, a nošenog burom snijega može biti i na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguća obilna oborina. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 9°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Ulica Andrije Hebranga 32-62 par, 33, Ulica sv. Roka 58-70 par
od 11:00 do 13:30 sati - Pampas 2-26, 1-17, Slaz 2-8, 1, 5, Splavarska 20, 20/a, Strma 4-10/a, 3-13
od 12:00 do 13:00 sati - Ulica jablanova 11
Čepin
od 8:00 do 9:00 sati - Mala branjevina 14
od 9:30 do 10:30 sati - Velika branjevina
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Ivanovac
od 11:00 do 14:00 sati - Čepinska ulica, Duga ulica (kbr. 6-34)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [12.-18.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- FFOS: Živa knjižnica "Psihologija u praksi"
- Osijek domaćin Europskog prvenstva u futsalu za žene 2027.
- JVP Osijek: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [ožujak, 2026.]
- Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek: Otvorenje izložbe "Plakati iz fundusa HNK Osijek"
