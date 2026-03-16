[FOTO] Osječane čeka novo ljeto na Kopiki: dječji bazen, rekreacijski bazen i nova iznenađenja
16.03.2026. 17:48
Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije osječke Copacabane napreduju planiranom dinamikom, a završetak se očekuje do početka kupališne sezone, istaknuo je gradonačelnik Ivan Radić u ponedjeljak prilikom obilaska gradilišta.
Kako je rekao, nakon prve faze vrijedne oko 4,5 milijuna eura, u kojoj je izgrađen prvi pravi olimpijski vanjski bazen u Osijeku te riješen sustav kanalizacije i odvodnje, sada se uređuju novi sadržaji na bazenskom dijelu Copacabane.
– Sada rješavamo drugu fazu, a to su rekreacijski bazen i bazen za djecu. U dječjem bazenu već se postavlja keramika i pripremaju atrakcije, uključujući i mali tobogan, dok su na rekreacijskom bazenu tobogani gotovo u potpunosti montirani – izvijestio je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako će se na području Kopike zasaditi 200 novih stabala te oko 1800 komada različitog grmlja i raslinja, a prvi put uvodi se i sustav automatskog navodnjavanja za cijeli kompleks.
Vrijednost druge faze radova iznosi 9,5 milijuna eura, od čega su četiri milijuna eura bespovratna sredstva iz europskih fondova.
– Na bazenskom dijelu Copacabane bit će postavljeno i šest kućica s hranom i pićem. Kafići uz Dravu ove godine nastavljaju raditi pod istim uvjetima kao i dosad, a nakon završetka druge faze planiramo i treću fazu odnosno uređenje dravske obale Copacabane te rješavanje restorana Kopika – najavio je gradonačelnik.
Predstavnik izvođača radova Ivica Crnković iz tvrtke Projektgradnja naglasio je kako su svi materijali i oprema već na gradilištu te da nema zastoja u radovima.
– Možemo garantirati da će radovi biti završeni i da će bazeni biti otvoreni početkom lipnja, kako je i predviđeno ugovorom. Sva oprema, keramika i strojarska oprema već su stigli, pa nam preostaje nastaviti radove ovom dinamikom – rekao je Crnković.
Radovi su podijeljeni u četiri cjeline – dječji bazen, rekreacijski bazen, strojarnicu i uređenje okoliša. U dječjem bazenu već je započelo postavljanje keramike, dok se na rekreacijskom bazenu pripremaju zidovi i završavaju preljevni kanali. U strojarnici je već montiran veći dio opreme, a na objektu svlačionica ovih se dana postavlja stolarija.
Projektant Darko Ojvan iz tvrtke Respect-ing istaknuo je kako se paralelno završavaju i radovi na infrastrukturi i okolišu.
– Završeni su kanalizacijski, vodovodni i elektroinstalacijski radovi u okolišu, a u tijeku su pripreme za postavljanje opločnika, rasvjetnih stupova i ograde. Sve je spremno kako bi radovi bili dovršeni u planiranom roku – rekao je Ojvan.
Kupališna sezona na Kopiki, podsjetio je gradonačelnik Radić, tradicionalno počinje sredinom lipnja, nakon završetka školske godine.
Foto: Osijek.hr
