Radovi na drugoj fazi rekonstrukcije osječke Copacabane napreduju planiranom dinamikom, a završetak se očekuje do početka kupališne sezone, istaknuo je gradonačelnik Ivan Radić u ponedjeljak prilikom obilaska gradilišta.

Kako je rekao, nakon prve faze vrijedne oko 4,5 milijuna eura, u kojoj je izgrađen prvi pravi olimpijski vanjski bazen u Osijeku te riješen sustav kanalizacije i odvodnje, sada se uređuju novi sadržaji na bazenskom dijelu Copacabane.

Sada rješavamo drugu fazu, a to su rekreacijski bazen i bazen za djecu. U dječjem bazenu već se postavlja keramika i pripremaju atrakcije, uključujući i mali tobogan, dok su na rekreacijskom bazenu tobogani gotovo u potpunosti montirani – izvijestio je gradonačelnik Radić.

Dodao je kako će se na području Kopike zasaditi 200 novih stabala te oko 1800 komada različitog grmlja i raslinja, a prvi put uvodi se i sustav automatskog navodnjavanja za cijeli kompleks.

Vrijednost druge faze radova iznosi 9,5 milijuna eura, od čega su četiri milijuna eura bespovratna sredstva iz europskih fondova.

Na bazenskom dijelu Copacabane bit će postavljeno i šest kućica s hranom i pićem. Kafići uz Dravu ove godine nastavljaju raditi pod istim uvjetima kao i dosad, a nakon završetka druge faze planiramo i treću fazu odnosno uređenje dravske obale Copacabane te rješavanje restorana Kopika – najavio je gradonačelnik.

Predstavnik izvođača radova Ivica Crnković iz tvrtke Projektgradnja naglasio je kako su svi materijali i oprema već na gradilištu te da nema zastoja u radovima.

Možemo garantirati da će radovi biti završeni i da će bazeni biti otvoreni početkom lipnja, kako je i predviđeno ugovorom. Sva oprema, keramika i strojarska oprema već su stigli, pa nam preostaje nastaviti radove ovom dinamikom – rekao je Crnković.

Radovi su podijeljeni u četiri cjeline – dječji bazen, rekreacijski bazen, strojarnicu i uređenje okoliša. U dječjem bazenu već je započelo postavljanje keramike, dok se na rekreacijskom bazenu pripremaju zidovi i završavaju preljevni kanali. U strojarnici je već montiran veći dio opreme, a na objektu svlačionica ovih se dana postavlja stolarija.

Projektant Darko Ojvan iz tvrtke Respect-ing istaknuo je kako se paralelno završavaju i radovi na infrastrukturi i okolišu.

Završeni su kanalizacijski, vodovodni i elektroinstalacijski radovi u okolišu, a u tijeku su pripreme za postavljanje opločnika, rasvjetnih stupova i ograde. Sve je spremno kako bi radovi bili dovršeni u planiranom roku – rekao je Ojvan.

Kupališna sezona na Kopiki, podsjetio je gradonačelnik Radić, tradicionalno počinje sredinom lipnja, nakon završetka školske godine.







Foto: Osijek.hr


