Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod

prilikom nadzora su otkriliu teretnom vozilu u ukupnom iznosu odPrilikom provođenja mjera nadzora carinski službenici izvršili su pregled i pretragu teretnog vozila s priključnim vozilom za, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.Pregledom vozila utvrđeno je da vozač prilikom ulaska na područje Europske unije na RGP Gunja nije prijavio gotovinu u iznosu od, iako je na to bio obvezan sukladno propisima. Iznos odpronađen je u kabini vozila, skriven ispod poklopca upravljača, dok jepronađeno u novčaniku prekršitelja, izvijestili su iz Carinske uprave.Zbog počinjenog prekršaja izdan je prekršajni nalog, kojim je prekršitelju izrečena novčana kazna u iznosu odtetroškova postupka. Prekršitelj je uplatio dvije trećine izrečene novčane kazne u iznosu od, čime se smatra da je novčana kazna plaćena u cijelosti.