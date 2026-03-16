Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod prilikom nadzora su otkrili skrivenu neprijavljenu gotovinu u teretnom vozilu u ukupnom iznosu od 16.390,00 eura.

Prilikom provođenja mjera nadzora carinski službenici izvršili su pregled i pretragu teretnog vozila s priključnim vozilom za prijevoz automobila, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

Pregledom vozila utvrđeno je da vozač prilikom ulaska na područje Europske unije na RGP Gunja nije prijavio gotovinu u iznosu od 16.390,00 eura, iako je na to bio obvezan sukladno propisima. Iznos od 15.500,00 eura pronađen je u kabini vozila, skriven ispod poklopca upravljača, dok je 890,00 eura pronađeno u novčaniku prekršitelja, izvijestili su iz Carinske uprave.

Zbog počinjenog prekršaja izdan je prekršajni nalog, kojim je prekršitelju izrečena novčana kazna u iznosu od 6.300,00 eura te 30,00 eura troškova postupka. Prekršitelj je uplatio dvije trećine izrečene novčane kazne u iznosu od 4.200,00 eura, čime se smatra da je novčana kazna plaćena u cijelosti.


Foto: Carinska uprava


