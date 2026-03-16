Od danas isplata povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina
16.03.2026. 13:12
Danas, 16. ožujka 2026. počinje isplata povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredio je novu, povećanu svotu dijela prijevremene starosne mirovine korisnicima kojima je mirovina određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0, izvijestili su iz HZMO-a.
Naime, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju koje su na snazi od 1. siječnja 2026., korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se smanjenje polaznog faktora od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina života.
Mirovina bez smanjenja polaznog faktora (tzv. penalizacije) određena je za ukupno 119 033 korisnika, za što je osigurano 11.936.408,50 EUR iz državnog proračuna.
Prosječan iznos povećanja mirovine po korisniku iznosi 52,69 eura mjesečno.
