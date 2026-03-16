Osječko sveučilište pokreće prvi studij medijacije u Hrvatskoj
16.03.2026. 10:18
Medijatori u Hrvatskoj dolaze iz različitih struka – osim pravnika, odvjetnika i sudaca, među njima su i stručnjaci iz gospodarstva, obrazovanja, zdravstva, javne uprave te društvenih i tehničkih znanosti. Upravo ta interdisciplinarnost smatra se jednom od najvećih prednosti medijacije jer omogućuje bolje razumijevanje različitih vrsta sukoba.
U Registru medijatora nalazi se više od 1200 osoba, no većini je medijacija dodatna profesionalna aktivnost. Stručnjaci upozoravaju da, unatoč rastu prakse, u Hrvatskoj još uvijek nedostaje sustavno akademsko obrazovanje u tom području.
Medijacija se koristi u širokom rasponu sporova – od građanskih, obiteljskih i radnih do trgovačkih i susjedskih, a sve češće i u školama, zdravstvenim ustanovama te lokalnim zajednicama, gdje pomaže ne samo u rješavanju sporova nego i u prevenciji konflikata.
Rad medijatora trenutačno je reguliran Zakonom o mirnom rješavanju sporova, dok je novi Zakon o medijaciji u pripremi. Predviđa obvezni pokušaj medijacije u nekim sporovima prije pokretanja sudskog postupka te oslobađanje od sudskih pristojbi ako medijacija ne uspije. Planirano je i jačanje institucionalnog sustava, pri čemu bi Nacionalni centar za medijaciju osigurao besplatne postupke za građane.
Kako bi se dodatno razvila struka, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokrenuta je inicijativa za prvi sveučilišni studij medijacije u Hrvatskoj. Riječ je o petogodišnjem interdisciplinarnom programu koji bi studentima omogućio stjecanje 300 ECTS bodova i titule sveučilišnog magistra medijacije.
Studij će povezivati teorijska znanja o konfliktima, komunikaciji i pravnom okviru s praktičnim vještinama pregovaranja i vođenja medijacije. Program uključuje simulirane postupke i stručnu praksu kako bi studenti već tijekom studija stekli iskustvo u primjeni medijacije.
Planirana kvota je 30 studenata godišnje, a očekuje se interes kandidata iz javnog sektora, obrazovanja, nevladinih organizacija i gospodarstva. Stručnjaci ističu da razvoj medijacije ne doprinosi samo učinkovitijem rješavanju sporova nego i jačanju kulture dijaloga i povjerenja u društvu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)