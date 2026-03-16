u Hrvatskoj dolaze iz– osim pravnika, odvjetnika i sudaca, među njima su i stručnjaci iz gospodarstva, obrazovanja, zdravstva, javne uprave te društvenih i tehničkih znanosti. Upravo ta interdisciplinarnost smatra se jednom odmedijacije jer omogućuje bolje razumijevanje različitih vrsta sukoba.U Registru medijatora nalazi se više od, no većini je medijacija dodatna. Stručnjaci upozoravaju da, unatoč, u Hrvatskoj još uvijeksustavno akademsko obrazovanje u tom području.Medijacija se koristi u širokom rasponu sporova – od građanskih, obiteljskih i radnih do trgovačkih i susjedskih, a sve češće i u školama, zdravstvenim ustanovama te lokalnim zajednicama, gdje pomaže ne samo u rješavanju sporova nego i u prevenciji konflikata.Rad medijatora trenutačno je, dok je noviu pripremi. Predviđa obvezni pokušaj medijacije u nekim sporovima prije pokretanja sudskog postupka te oslobađanje od sudskih pristojbi ako medijacija ne uspije. Planirano je i jačanje institucionalnog sustava, pri čemu bi Nacionalni centar za medijaciju osigurao besplatne postupke za građane.Kako bi se dodatno, napokrenuta je inicijativa za. Riječ je o petogodišnjem interdisciplinarnom programu koji bi studentima omogućio stjecanjeStudij će povezivatio konfliktima, komunikaciji i pravnom okviru s praktičnim vještinama pregovaranja i vođenja medijacije. Program uključuje simulirane postupke i stručnu praksu kako bi studenti već tijekom studija stekli iskustvo u primjeni medijacije.Planirana kvota je, a očekuje se interes kandidata iz javnog sektora, obrazovanja, nevladinih organizacija i gospodarstva. Stručnjaci ističu da razvoj medijacije ne doprinosi samo učinkovitijem rješavanju sporova nego i jačanju kulture dijaloga i povjerenja u društvu.