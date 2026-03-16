Sutinska Vrela

Foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda u dvorani „“ u Zagrebu, održan je međunarodni turniru organizaciji. Na turniru se okupilo okoiz 50 klubova i iz 2 zemlje. Uz tradicionalno brojne domaće natjecatelje, sudjelovali su borci iz Slovenije. Natjecanje se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama, formama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Ovo je bio i treći kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.Na natjecanju je nastupio isa 6 natjecatelja: u kategoriji Kick nastupila je(Kick Ž-7 2019. godište), u kategoriji mlađih kadetkinja nastupila je(-36 kg), u kategoriji kadetkinja(-41 kg), u kategoriji juniora nastupio je(-59 kg), u kategoriji juniorki(-63 kg) i u kategoriji seniorki nastupila je(-57kg)U kategoriji Kick nastupila jeu kategoriji djevojčica 2019. godište iu borbi za medalju od predstavniceiz zagrebačke Contre kasnije pobjednice turnira.Mlađa kadetkinjau polufinalnoj borbipredstavnicu zagrebačkog Metalca2:0 (6:2; 12:0) , dok u finalnoj borbiod predstavnice Zadra2:0 (8:1; 8:4) i mora se zadovoljitiKadetkinjau prvom kolu od predstavnice riječkog Velebita2:1 (6:11; 10:2; 8:2).Junioru borbi za medalju od predstavnika zagrebačkog Tigra2:0 (11:1; 12:0), dok juniorkaosvajaizgubivši u borbi za finale od predstavnice zagrebačke Čigre2:0 (6:3; 10:2).U finalu seniorkaodrađujeprotiv predstavnice zagrebačkog Iona, koju ipak gubi sa 2:0 (0:0 elektronski sustav nije prepoznao pobjednicu i na kraju su sudci dali pobjedu u prvoj rundi predstavnici Iona; 5:1), tako da se ovaj puta Dea mora zadovoljiti