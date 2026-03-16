TK Osijek uspješan na međunarodnom turniru "Feniks Budo sport kup"
16.03.2026. 10:05
Proteklog vikenda u dvorani „Sutinska Vrela“ u Zagrebu, održan je međunarodni turnir 19. Feniks Budo sport kup 2026. u organizaciji taekwondo kluba Feniks. Na turniru se okupilo oko 700 natjecatelja iz 50 klubova i iz 2 zemlje. Uz tradicionalno brojne domaće natjecatelje, sudjelovali su borci iz Slovenije. Natjecanje se održalo u svim dobnim kategorijama u borbama, formama i kicku (udaranje u vreću s elektronskim oklopom, što više udaraca u zadanom vremenu od 20 sekundi). Ovo je bio i treći kriterijski turnir za juniorsku reprezentaciju.
Na natjecanju je nastupio i taekwondo klub Osijek sa 6 natjecatelja: u kategoriji Kick nastupila je Lara Mioč (Kick Ž-7 2019. godište), u kategoriji mlađih kadetkinja nastupila je Lorena Mioč (-36 kg), u kategoriji kadetkinja Klara Degmečić (-41 kg), u kategoriji juniora nastupio je Matej Maršo (-59 kg), u kategoriji juniorki Petra Žaper (-63 kg) i u kategoriji seniorki nastupila je Dea Marković (-57kg)
U kategoriji Kick nastupila je Lara Mioč u kategoriji djevojčica 2019. godište i gubi u borbi za medalju od predstavnice Nike Jagić iz zagrebačke Contre kasnije pobjednice turnira.
Mlađa kadetkinja Lorena Mioč u polufinalnoj borbi pobjeđuje predstavnicu zagrebačkog Metalca Mei Vuković 2:0 (6:2; 12:0) , dok u finalnoj borbi gubi od predstavnice Zadra Laure Fain 2:0 (8:1; 8:4) i mora se zadovoljiti srebrnom medaljom.
Kadetkinja Klara Degmečić, gubi u prvom kolu od predstavnice riječkog Velebita Leone Cvek 2:1 (6:11; 10:2; 8:2).
Junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju od predstavnika zagrebačkog Tigra Filipa Ervačinovića 2:0 (11:1; 12:0), dok juniorka Petra Žaper osvaja brončanu medalju izgubivši u borbi za finale od predstavnice zagrebačke Čigre Paule Anđele Benić 2:0 (6:3; 10:2).
U finalu seniorka Dea Marković odrađuje dobru borbu protiv predstavnice zagrebačkog Iona Sare Rakić Morović, koju ipak gubi sa 2:0 (0:0 elektronski sustav nije prepoznao pobjednicu i na kraju su sudci dali pobjedu u prvoj rundi predstavnici Iona; 5:1), tako da se ovaj puta Dea mora zadovoljiti srebrnom medaljom.
Foto: Taekwondo klub Osijek
