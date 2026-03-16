Svjetskog kupa

Antalyji

Tin Srbić

Antea Šikić-Kaučič

brončane medalje

DOBRO World Cupa u Osijeku

Sofije Mešter

Gimnastičkog kluba Vita

Bio je to jedan od mojih najdražih nastupa, naravno, zato što sam nastupila u Hrvatskoj, pred domaćom publikom, a osjećaj i atmosfera bili su neopisivi. Finale u Osijeku značilo mi je jako puno za moj daljnji razvoj u seniorskoj konkurenciji. To finale dalo mi je samopouzdanje za daljnji napredak

Jako se veselim ponovnom nastupu u Osijeku. Ove godine publika od mene može očekivati isto kao i prije dvije godine - da ću dati sve od sebe, pokušati pokazati sve što znam, a onda kako bude… Izboriti mjesto u reprezentaciji za Osijek bio je moj glavni cilj u ovom prvom dijelu sezone

Svjetske kupove u Cottbusu i Bakuu

z tih natjecanja naučila sam da u sportu ništa ne možemo planirati unaprijed i da ništa nije sigurno. A dva solidna rezultata, 10. i 15. mjesto, nisu mjerilo za daljnji tijek sezone, već samo motivacija za još veći trud i napredak

Od tog Osijeka do danas, rekla bih da svoj napredak najviše vidim u svojim izvedbama, ali i u psihičkom smislu. Jer, prije nego što sam nastupila u tom Osijeku, nisam bila sigurna što bih točno htjela postići, no Osijek mi je posložio snove i danas znam da su mi cilj Olimpijske igre

najdražim do sada

Stajala sam na postolju s olimpijskom pobjednicom Kayliom Nemour koju inače najviše pratim. Ujedno je i aktualna svjetska prvakinja na dvovisinskim ručama. Bila je čast dijeliti s njom postolje. Nevjerojatna je

Milom Prpić

Julijom Ljubančić

U našoj dvorani u Rijeci uvjeti se nisu popravili. I dalje imamo istu dvoranu i ne baš idealne uvjete za rad. Zato moramo često dolaziti u Zagreb na treninge, a oni su i meni i Mili pomogli za usavršavanje elemenata i vježbi. Bez toga ne bi mogle ovako napredovati

novi veliki cilj

Moj glavni cilj za ovu godinu je plasman u hrvatsku reprezentaciju za Europsko prvenstvo koje će se u kolovozu održati u Zagrebu. Puno bi mi značio taj nastup, pogotovo zato što je pred domaćom publikom i zato što se po prvi put tako veliko i važno natjecanje održava u našem glavnom gradu

3. razreda Salezijanske klasične gimnazije

Nekada ni sama ne znam kako sve uspijem. Ujutro škola, ručam doslovno u automobilu kad me mama vozi od škole do treninga. Odradim trening 3,5-4 sata, pa roditelji ponovo dolaze po mene i doma se brzo hvatam knjige kako bih stigla naučiti sve za školu. Gimnastika zahtijeva jako puno vremena i moram priznati da je jako teško uskladiti i treninge i školske obaveze, pa onda i izbivanje iz škole zbog natjecanja… Tu pomažu i profesori i prijatelji iz razreda, roditelji koji su mi velika podrška… Jako sam im zahvalna na tome

konjima

Jahanje je jedan od mojih hobija. U taj sport zaljubila sam se još kao mala kada me nono prvi put odveo vidjeti konje. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imam čak i neke medalje, ali nažalost, u zadnje vrijeme baš i nemam vremena za jahanje, a bojim se da ću imati još manje. I gimnastički i školski zahtjevi sve su veći, polako već razmišljam i o fakultetu, i tu se treba uskoro početi ozbiljnije pripremati... Jako me zanima arhitektura, voljela bih to studirati, i naravno, pokušati je uskladiti s gimnastikom

Treniramo u isto vrijeme, u istoj dvorani, a međusobna motivacija puno nam znači. Voljela bih da male djevojčice koje tek počinju trenirati gimnastiku znaju da gimnastika nikako nema lagan put, da ima jako puno odricanja, no na kraju se sve isplati. Ako nešto jako voliš, ne smiješ od toga odustati.

Iza nas je treći ovosezonski turnirna kojem su jučer uoduševilina preči ina tlu, osvojivši. Za dva i pol tjedna slijedi novi turnir u Cairu koji će ujedno biti posljednja stanica prije našeg,Hrvatsku će od 9. do 12. travnja u Sportskoj dvorani Gradski vrt predstavljati 9 gimnastičara i gimnastičarki, a jedno od tih imena je i ono mlade riječke gimnastičarke(17).Premijeru u Osijeku ova članicaimala je prije dvije godine i sa samo 15 godina odmah izborila finale dvovisinskih ruča (7. mjesto). Prvi turnir Svjetskog kupa u karijeri i odmah finale.", u uvodu će Sofia.."I ne samo Osijek, jer Sofia je izborila i odradila„I."Od prvog Osijeka do danas, Sofia je nastupila na ukupno 5 turnira Svjetskog kupa i Challenge kupa, izborila tri finala i osvojila jednu medalju – broncu u Tashkentu prošle godine.."Medalja u Tashkentu „kriva" je što ovo natjecanje još uvijek naziva „". Ali, ne samo zbog medalje.."Sofiju smo „ulovili" na treningu u Zagrebu, u SC Lučko gdje zajedno s klupskom i reprezentativkom kolegicom, koja će također nastupiti u Osijeku, te s trenericom, dolazi sve češće.."I ne bi mogla ispunitiove sezone.."Sofia je učenicau Rijeci, a na pitanje kako stiže odraditi sve školske i gimnastičke obaveze, samo se simpatično nasmijala.."Ipak, uz cijeli ovaj natrpani raspored, Sofia ponekad stigne posvetiti se i posebnoj ljubavi –."Obitelj Mešter nema samo jednu talentiranu gimnastičarku. Jer Sofijina pet godina mlađa sestra Misha također je mlada hrvatska reprezentativka, jednako talentirana kao sestra.